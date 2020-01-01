شاهد .. سبب انتحار زوجة مهدي بن غربية في تونس

تونس / سما

أعلنت مصادر إعلامية تونسية، يوم الإثنين 21 كانون أول / ديسمبر 2020، عن تفاصيل سبب وفاة شريفة زوجة المهدي بن غربية الوزير السابق ورجل الأعمال التونسي المعروف.

وأكدت المصادر الإعلامية انتحار زوجة مهدي بن غربية؛ جراء معاناة من أزمات نفسية متراكمة الفترة الماضية، منوهة إلى أن الروايات لا تزال غير متطابقة حول سبب وفاتها أو انتحارها.

وتفاعل النشطاء في مواقع التواصل مع الخبر، إذ كتب أحد الصحفيين: وفاة زوجة رجل الأعمال المهدي بن غربية بعد ازمات نفسية طالتها، المال زينة الحياة الدنيا، لكنه لا يصنع السعادة.

وكانت زوجة المهدي بن غربية تعيش معه بشكل طبيعي في تونس، إذ لم يتحدث مسبقا حول وجود مشاكل لدى أسرته، لأنه فضل أن يبقيها بعيدا عن وسائل الإعلام بحكم عمله السياسي.





وفاة شريفة زوجة المهدي بن غربية:

يذكر أن مهدي بن غربية (48 عاما) هو سياسي ورجل أعمال بارز، تقلد منصب الوزير المكلف بالعلاقة بين المجتمع المدني والهيئات الدستورية ومؤسسات حقوق الإنسا في تونس.

وينحدر المهدي بن غربية من مدينة بنزرت، إذ عمل في حكومة يوسف الشاهد، وتولى رئاسة النادي البنزرتي الرياضي التونسي، ويملك عضوية المجلس الوطني التأسيسي.

ويعتبر المهدي بن غربية أحد أصحاب رؤوس الأموال، إذ يمتلك شركة وورلد فرات سرفيس للشحن الجوي، وعقارية بن غربية ووكالة بلاتينيوم لكراء السيارات وغيرها من الشركات.





وينادي المهدي بن غربية الذي ينتمي إلى كتلة تحيا تونس بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية وإيجاد حلول في ظل عجز المؤسسات العمومية واستقلالية البنك المركزي التونسي.

وشارك بن غربية قبل عدة أيام في اجتماع حركة تحيا تونس بنزرت بحضور أعضاء المكتب الوطني والجهوي والكتاب المحليين والعامين، وطرح خلال اللقاء كل الملفات الحالية.