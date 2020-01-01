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شاهد .. تردد قنوات السعودية الرياضية الجديدة 2020 KSA SPORT HD بث مباشر

الإثنين 21 ديسمبر 2020 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. تردد قنوات السعودية الرياضية الجديدة 2020 KSA SPORT HD بث مباشر



الرياض / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن ترددات القنوات الرياضية السعودية الجديدة 2020 - 2021؛ لمشاهدة مباريات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم والتحليل الفني والأخبار والأحداث في جميع الألعاب.

وقالت المصادر إنه يمكن ضبط ترددات قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وسهيل سات، موضحة أن التردد يعمل على تنزيل القنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

وعرضت القنوات الرياضية السعودية، الساعات الماضية، أربعة لقاءات في منافسات الجولة 9 من دوري محمد بن سلمان، منها الباطن والنصر، الهلال ضد القادسية، الرائد والاتحاد، وكذلك الشباب والتعاون.

تردد القنوات الرياضية السعودية 2020:

تردد الرياضية السعودية على عرب سات: التردد 12015، عمودي، معامل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 3/4.

تردد الرياضية السعودية على العرب سات: التردد 12149، أفقي، تصحيح الخطأ 4/5، معامل الترميز 27500.

تردد قناة الرياضية السعودية على النايل سات: التردد 12149، الاستقطاب أفقي، الترميز 27500، تصحيح الأخطاء 3/4.

تردد القناة السعودية الرياضية على نايل سات: التردد 12284، الاستقطاب عمودي، معامل الترميز الصحيح 27500، بينما التصحيح 5/6.

وتستأنف منافسات الأسبوع التاسع بأربع مباريات أخرى الثلاثاء، إذ يحل أبها ضيفا على ضمك، ويستضيف الفيصلي نظيره الاتفاق، ويلعب الأهلي مع الفتح، والوحدة أمام منافسه العين، وكلها تبث عبرها مباشرة.

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