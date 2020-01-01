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رابط نتائج مفاضلة الماجستير والدبلومات 2020 في جامعة دمشق

الإثنين 21 ديسمبر 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط نتائج مفاضلة الماجستير والدبلومات 2020 في جامعة دمشق



دمشق / سما

أعلنت جامعة دمشق، يوم الإثنين، عن رابط نتائج مفاضلة الدراسات العليا بما يشمل الماجستير والدبلومات وماجستير التأهيل والتخصص للعام الدراسي 2020 - 2020.

وقالت جامعة دمشق في تصريح مقتضب إنه يمكن معرفة نتيجة مفاضلة الماجستير والدبلومات للسنة الدراسية الحالية من خلال زيارة رابط الموقع الإلكتروني المرفق.

وكانت جامعة دمشق، قد فتحت باب التسجيل على امتحان اللغة للقيد في درجة الدكتوراة المقرر يوم 15 يناير 2021، ابتداء من الأحد الماضي حتى نهاية هذا الشهر.

نتائج مفاضلة الماجستير في جامعة دمشق: اضغط هنا

من جانبها، حثت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، المهندسين خريجي العامين الماضيين، إلى استكمال تعبئة البيانات قبل عملية الفرز للمشاركة في مفاضلة فرز المهندسين.

وذكرت الأمانة العامة في بيان لها أنه على المهندسين الراغبين بالمشاركة في المفاضلة التوجه إلى الكليات والجامعات التي تخرجوا منها اعتبارا من الأسبوع المقبل حتى منتصف يناير.

يشار إلى أن وزارة التعليم العالي هي الجهة التي قامت بتحديد آلية ونسب القبول في مفاضلة التعليم المفتوح لهذا العام. وفق تصريح منسوب لنائب رئيس جامعة دمشق.

وأفادت جامعة دمشق، بأنه تم فتح التسجيل أمام الطالبات والطلاب المستجدين المقبولين في مفاضلة التعليم المفتوح 2020، لافتة إلى استمرار التقديم حتى 21 يناير القادم.

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