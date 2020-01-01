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ديوان المظالم بغزة يُوضح آلية تقديم الشكوى وكيفية استقبالها

الإثنين 21 ديسمبر 2020 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديوان المظالم بغزة يُوضح آلية تقديم الشكوى وكيفية استقبالها



غزة /سما/

أوضح رئيس ديوان المظالم في قطاع غزة الدكتور محمد جواد الفرا، اليوم الإثنين، آلية تقديم المواطنين الشكوى للديوان، ووكيفية استقبال الديوان لهذه الشكوى والمظلمة.

وقال الفرا، في حديث صحفي: "إنّ ديوان المظالم يهدف لاستقبال الناس وحل مشاكلهم في كل المجالات، في موضوع حقوق الإنسان وتعامل الأجهزة الأمنية والشرطية والوزارات والبلديات مع المواطنين".

وأضاف أنّ تقديم الشكوى يكون بالتسلسل، بحيث تُقدّم لرئيس البلدية مثلًا أو للوزارة ذات العلاقة، وفي حال لم يتم الاستجابة تُقدم لديوان المظالم وفي حال كانت الشكوى مستعجلة تقدم مباشرة للديوان ويمكن تقديم الشكاوى عبر البرنامج المحوسب.

ولفت إلى عدم وجود فساد منظم في المؤسسات الحكومية، مردفًا بقوله: "ما يحدث إما سوء فهم أو تقصير من موظف، وديوان المظالم يعمل بكل جد واجتهاد لحل المظالم المقدمة له ونجد استجابة سريعة من الوزارات، وندعو المواطنين لعدم التخلي عن شكاويهم".

وذكر أنّ الديوان يتّبع مؤسسة مجلس الوزراء مباشرة، لافتًا إلى أنّه موجود سابقًا، ولكن تم تفعيله في بداية عام 2020م، وأصبح بقدرات بشرية وإمكانيات أكبر مما سبق.

ووختم بقوله: "سنحمي أي مواطن قدم شكوى للديوان، ولن نسمح لأي مؤسسة حكومية أو موظف حكومي أن يغير من معاملته أو محاولة ابتزازه".

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