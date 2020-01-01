رابط التقديم على الكلية البحرية 2020 وزارة الدفاع العراقية

العراق / سما

نشرت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، رابط التقديم على الكلية البحرية في العراق لخريجي الصف السادس الإعدادي الفرع العلمي وخريجي الثالث المتوسط.

ودعت وزارة الدفاع، خريجي السادس والثالث المتوسط سنة 2020 الراغبين بالتطوع على مركز التدريب المهني البحري، والتي تنطبق عليهم الشروط المرفقة، للتقديم وفقاً للإستمارة المدرجة الأسفل.

وأشارت إلى أن التقديم للكلية البحرية العراقية يستمر من تاريخ ٢٠ كانون الاول ٢٠٢٠ لغاية ٣٠ كانون الاول ٢٠٢٠، لافتة إلى أن من قبول الطالب في الكلية البحرية، أن يكون الطالب من والدين عراقيين.

شروط التقديم للكلية البحرية العراقية 2020:

1. أن يكون المتقدم عراقياً ومن أبويين عراقيين.

2. أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (21) سنة.

3. أن يكون حائز على شهادة الإعدادية (الفرع العلمي) على أن لا يقل معدله عن (75٪) إذا كان راغباً بالدراسة في قسم العلوم البحرية... ولا يقل معدله عن (80%) إذا كان راغباً بالدراسة في قسم العلوم الهندسية البحرية.

4. أن يكون قويم الأخلاق وحسن السيرة والسلوك وان يكون ولائه وانتمائه للوطن والشعب.

5. ان يكون مستوفياً لشروط السلامة الصحية وفقاً للضوابط المُعتمدة من مديرية الخدمات الطبية.

6. ان يجتاز فحص اللياقة البدنية والاختبار النفسي والذكاء الخاص بالاكاديمية.

7. يجب ان لا تقل درجة الطالب المتقدم للقبول عن (75) درجة لكل من مادتي الفيزياء والرياضيات بالنسبة للطلاب الراغبين بالدراسة في قسم العلوم الهندسية البحرية.

8. ان يجتاز المتقدم بالكلية البحرية المقابلة التي تجريها لُجنة المقابلة.

9. ان لايكون المتقدم قد سبق فصله أو انسحابه من أي دورة في الكلية البحرية أو تعيينه أو هروبه من الجيش.

10. ان لايكون المتقدم محكوم عليه بجناية أو جنحة مخله بالشرف أو ثُبِت اشتراكه بأعمال إرهابية.

11. ان لا يكون المتقدم منتمياً لأي حركة أو حزب أو تنظيم.

12. يتعهد المُتقدم في القوات المسلحة مدة لا تقل عن (20) عشرين سنة إذا كان راغباً في الدراسة على حساب القوة البحرية، وبالخدمة في المؤسسات المدنية الحكومية مدة لا تقل (15) خمس عشرة سنة إذا كان راغباً في الدراسة على حسابها.

شروط القبول للراغب في التطوع على مركز التدريب المهني البحري:

1. ان يكون المتقدم عراقياً ومن ابوين عراقيين.

2. ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة المتوسطة على ان لا يقل معدله العام عن (70%).

3. ان لايقل عمره عن (15) سنة ولا يزيد عن (20) سنة.

4. ان يكون قويم الاخلاق وحسن السيرة والسلوك وان يكون ولائه وانتمائه للوطن والشعب.

5. ان يكون مستوفياً لشروط السلامة الصحية وفقاً للضوابط المُعتمدة من مديرية الخدمات الطبية.

6. ان يجتاز فحص اللياقة البدنية والاختبار النفسي والذكاء الخاص بالاكاديمية.

رابط التقديم على الكلية البحرية العراقية: اضغط هنا

وحسب الوزارة، فإنه لا بد على المتقدم للمركز البحري المهني، اجتياز مقابلة، منوها إلى أهمية أن لايكون المتقدم قد سبق فصله أو انسحابه من اي دورة في مركز التدريب المهني البحري أو الهروب من الجيش.

وشددت وزارة الدفاع العراقية على ضرورة أن لا يكون المتقدم ينتمي إلى أي حزب أو حركة أو تنظيم، بالإضافة إلى أهمية أن يكون غير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف والأداب العامة والإرهاب.