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موعد نهائي دوري ابطال اسيا 2020 والقنوات الناقلة .. مباراة بيرسبوليس وأولسان

السبت 19 ديسمبر 2020 12:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد نهائي دوري ابطال اسيا 2020 والقنوات الناقلة .. مباراة بيرسبوليس وأولسان



الرياض / سما

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موعد مباراة برسيبوليس الإيراني ضد أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا 2020 المقرر اليوم السبت 19 ديسمبر / كانون الأول على ملعب قطري.

وقال إن موعد مباراة نهائي دوري أبطال اسيا بين الفريق الكوري والإيراني الساعة الثالثة مساءً بتوقيت السعودية وقطر والعراق والبحرين والكويت، الرابعة في الإمارات وعمان وإيران، الواحدة بالمغرب والجزائر.

وأفاد بأن هذه المباراة تنقل من استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة، عند الساعة الثانية بالتوقيت المحلي لدى مصر وسوريا وفلسطين والأردن والسودان وليبيا ولبنان، موضحا أنها ستبث عبر عدد من المحطات.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2020:

وأشار إلى أن نهائي آسيا ينقل حصريا على قناة بي إن سبورت السابعة (beIN Sports HD 7) بصوت المعلق حسن العيدروس، وقناة الكأس الرياضية الثالثة (Alkass Three HD) بتعليق خالد الحدي.

ولم يسبق أن لعب الفريقان معا في أي بطولة آسيوية سابقة، إذ تعتبر مواجهة هذا المساء الأولى في التاريخ التي تجمع الناديين الكوري الجنوبي والإيراني، ويسعى كل طرف إلى تأكيد أفضليته وأحقيته باللقب.

ويغيب اللقب الآسيوي على بيرسبوليس منذ موسمين، إذ خسر الفريق الكأس لصالح كاشيما الياباني قبل عامين، علما أنه يصل للمرة الثانية فقط في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال آسيا ويأمل في تحقيق الإنجاز المنتظر.

وتغلب برسيبوليس في نصف نهائي دوري الآبطال على نظيره النصر السعودي بركلات الحظ الترجيحية، في حين أقصى أولسان الكوري منافسه فيسيل كوبي الياباني بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح الخصم.

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