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ما هو سبب مرض محمد منير الكينغ (شاهد)

الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو سبب مرض محمد منير الكينغ (شاهد)



القاهرة / سما

أعلنت مصادر فنية، يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، عن تفاصيل مرض الفنان محمد منير المطرب المصري الشهير؛ عقب نقله إلى مستشفى خاص بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت المصادر الفنية إن مرض محمد منير الأخير ناجم عن إرهاق زائد نتيجة استمراره في العمل لساعات طويلة يوميا؛ سعيا منه في إنجاز ألبومه الجديد في أقرب موعد ممكن.

وأكدت صحيفة اليوم السابع عودة محمد منير إلى عمله مجددا، عقب أزمة صحية مفاجئة تعرض لها؛ بسبب حالة الإجهاد والإرهاق التي عانى منها، موضحة أنه حالته استقرت وتحسنت.

ونقلت الصحيفة عن "الكينج منير" قوله إنه يعمل كل يوم لعدة ساعات متواصلة؛ لإنجاز ألبوم (باب الجمال) الذي يأمل بطرحه قريبا، ما أدى إلى معاناته من بعض الإرهاق والتعب.

وأفاد بأن ما نشر الساعات الماضية ومتابعة جمهوره لحالته الصحية على وسائل التواصل الاجتماعي، جعله يشعر بحجم المسؤولية تجاهه، مطمئنا إياهم بأنه بخير وسيعود للعمل.

وكشف محمد منير في حديثه عن موعد طرح ألبوم باب الجمال، مبينا أن ذلك سيتم الأسبوع القادم ويتضمن أغاني تليق بهذا الجمهور الكبير الذي عبر له عن حبه ومكانته لديهم.

وكان محمد منير قد خضع قبل سنتين لكسر في ساقه، وخضع لعملية جراحية لتغيير المفصل، وشارك بالغناء في إحدى الحفلات منذ أشهر وهو على الكرسي ولا يمكنه الحركة.

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