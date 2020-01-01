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جدول ترتيب الدوري الأردني للمحترفين 2020

الجمعة 18 ديسمبر 2020 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدول ترتيب الدوري الأردني للمحترفين 2020



عمان / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، جدول ترتيب الدوري الأردني للمحترفين 2020 وقائمة الهدافين قبل وبعد مباريات اليوم الجمعة التي تقام ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من المسابقة.

ويتصدر فريق الوحدات جدول ترتيب الدوري الأردني 2020 سواء فاز أو خسر أمام شباب الأردن اليوم، إذ يملك في رصيده 38 نقطة، بينما منافسه الأول الجزيرة لديه 32 نقطة فقط.

أما مؤخرة ترتيب دوري المحترفين الأردني، يتواجد فيه النادي الأهلي برصيد 11 نقطة (المركز 12 والأخير)، بينما سحاب وشباب العقبة بالمركزين العاشر والحادي عشر (14 نقطة).

جدول ترتيب الدوري الأردني 2020 - 2021:

المركز الأول: الوحدات برصيد 38 نقطة.

المركز الثاني: الجزيرة برصيد 32 نقطة.

المركز الثالث: الرمثا برصيد 28 نقطة.

المركز الرابع: الحسين إربد برصيد 24 نقطة.

المركز الخامس: السلط 21 نقطة.

المركز السادس: الفيصلي 21 نقطة.

المركز السابع: شباب الأردن 21 نقطة.

المركز الثامن: معان 19 نقطة.

المركز التاسع: الصريح 18 نقطة.

المركز العاشر: شباب العقبة 14 نقطة.

المركز الحادي عشر: سحاب 14 نقطة.

المركز الثاني عشر: الأهلي 11 نقطة.

وسجل الوحدات أكبر عدد من الأهداف في الدوري الأردني برصيد 31 هدفا بفارق هدفين أمام الجزيرة، فيما تلقت شباكه 7 أهداف فقط مقارنة مع 16 دخلت مرمى منافسه المذكور.

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ترتيب الدوري الأردني 2020

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