موعد مباراة شباب مصر وتونس والقناة الناقلة في تصفيات أفريقيا 2020

تونس / سما

أعلن الاتحاد الأفريقي (الكاف)، عن موعد مباراة منتخب شباب تونس ومصر المقررة اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا لأقل من 20 سنة.

وقال الاتحاد في بيان له إن موعد مباراة شباب مصر وتونس الساعة 03:00 عصر اليوم بتوقيت القاهرة والخرطوم والقدس وطرابلس وبيروت، 02:00 وفق وقت تونس والرباط والجزائر.

ولم يصدر القرار النهائي بعد بخصوص هذه المواجهات المثيرة، إذ يصر الكاف على إقامة مباريات المنتخب المصري للشباب في موعدها المحدد، وإلا سيتم اعتباره خاسرا بهدفين دون مقابل.

في المقابل، لا يملك منتخب مصر أي خيار سوى القبول بهذا القرار الإداري أو الانسحاب من منافسات البطولة والعودة إلى القاهرة، إذ لم يراعي الاتحاد الأفريقي الظروف التي يمر بها الفريق.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس:

ويتوفر لدى منتخب شباب مصر بضع ساعات من أجل الدخول لأرضية الملعب الأولمبي حمادي العقربي بتونس من أجل خوض المواجهة، لكن يتطلب وجود 15 لاعبا مع حراس المرمى.

وأصبح ذلك أمرا شبه مستحيل، بسبب إصابة الغالبية العظمى من لاعبي "الفراعنة" بفيروس كورونا، حيث كان لديهم العدد كاملا صباح أمس، لكن الفحوصات أثبتت إصابة لاعبين جديدين.

وأوضحت المصادر أنه حال توفرت الشروط المذكورة وأقيمت المباراة بموعدها، فإنه سيتم بثها مباشرة على (Arryadia SD/HD) القناة المغربية الرياضية وموقعها الإلكتروني مجانا.