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السعودية رند بني علي أصغر سفيرة للنوايا الحسنة في العالم .. السيرة الذاتية

الخميس 17 ديسمبر 2020 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية رند بني علي أصغر سفيرة للنوايا الحسنة في العالم .. السيرة الذاتية



الرياض / سما

تصدرت الطفلة السعودية رند بني علي، يوم الخميس 17 ديسمبر 2020، مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية، بعد حصولها على لقب سفيرة النوايا الحسنة الأصغر في العالم.

وقالت مصادر إعلامية عربية إن الطفلة رند بن علي التي لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها، حصلت على لقب أصغر سفيرة للنوايا الحسنة في العالم من قبل فيدرالية الأمم المتحدة.

وأفادت المصادر بأن رند بني علي حصدت عددًا من الألقاب، أبرزها سفيرة النوايا الحسنة، موضحة أنها عملت في المجال الإعلامي والتحرير الصحفي وعروض الأزياء والأناشيد.

 

وتفاعل المغردون السعوديون والعرب مع إنجاز الطفلة رند، إذ أشادوا بالأعمال التطوعية التي قامت بها منذ صغرها، مشددين على أنها تمثل القدوة الحسنة للأجيال الصغيرة.

رند بني علي السيرة الذاتية:

وانخرطت رند بني علي في العمل التطوعي مع بلوغها سن الخامسة، عبر المشاركة في مبادرات كسوة الشتاء السنوية وإفطار الصائمين، وغيرها من الميادين الاجتماعية والدينية.

ونالت رند بني علي لقب سفيرة الطفولة والسلام من المنظمة الأوروبية للسلام في ألمانيا، مبينة أن نشاطها التطوعي لم يقتصر على بلادها السعودية إنما امتد إلى دول عربية أخرى.

وتابعت إن رند بني علي اشتركت بالتعاون مع مجموعات تطوعية في دعم ذوي الإعاقة (المكفوفين) بالمغرب ومصر والسودان، الأمر الذي أهلها إلى نيل الألقاب والعضويات.

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