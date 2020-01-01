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العراق .. رابط نتائج قبولات السادس إعدادي 2020 القبول المركزي بالرقم الامتحاني

الخميس 17 ديسمبر 2020 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العراق .. رابط نتائج قبولات السادس إعدادي 2020 القبول المركزي بالرقم الامتحاني



بغداد / سما

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، يوم الخميس، نتائج قناة القبول المركزي للصف السادس الإعدادي 2020 الخاصة بالفرع الأدبي والتطبيقي والاحيائي والطلبة الوافدين للسنة الدراسية 2020 - 2021.

وقالت وزارة التعليم في بيان صحفي عبر فيسبوك إنه يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام بعد قليل عن نتائج قبولات السادس إعدادي الدور الأول والثاني للعام 2020 - 2021 عبر إتباع الرابط المرفق أدناه.

وأفادت بأن نتائج المعاهد الحكومية الصحية سوف تضاف إلى اللوحة الإلكترونية خلال الدقائق المقبلة، مشيرة إلى أنه يتم رفع جميع النتائج النهائية عبر البوابة الإلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

وفي سياقٍ متصل، قررت الوزارة، رفع عدد القبول المركزي بالجامعات الحكومية العراقية، للطلاب أوائل التعليم الفرع المهني الصباحي، وذلك بنسبة تصل إلى خمس عشرة في المائة حتى اللحظة.

نتائج القبول المركزي 2020 بالرقم الامتحاني: اضغط هنا

وأوضحت أن زيادة القبول المركزي بالجامعات يشمل طلاب الفرع الصناعي والحاسبات والتجاري، منوهة إلى أن النسبة التي كانت مطبقة في السنوات الماضية لا تزيد عن 10% في أفضل حال.

وثمنت الوزارة أداء مديرية التعليم المهني والعاملين فيها كافة؛ نظرا للجهود الكبيرة التي تبذل في سبيل خدمة أبنائنا الطلاب وارتفاع مستوى القبول لهذا العام، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية.

كما تقرر، وفق وزارة التعليم، زيادة قدرها 15% في قبول الطلاب من فرع الفنون التطبيقية والزراعي، مبينة أن النسبة أصبحت حاليا 25% بدلا عن 10% التي كانت في السنوات الدراسية السابقة.

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