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حقيقة وفاة الفنانة موسى حجازين الممثل الأردني سمعة

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة وفاة الفنانة موسى حجازين الممثل الأردني سمعة



كشفت مصادر فنية أردنية، يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، حقيقة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الفنان موسى حجازين الممثل الأردني المشهور.

وقالت المصادر الفنية في تصريح صحفي إن خبر وفاة الفنان موسى حجازين المعروف باسم (سمعة) لا أساس له من الصحة، لافتا إلى أن حالته الصحية مستقرة دون أي مشاكل.

بدوره، أصدر نقيب الفنانين في الأردن تصريحا أكد فيه أن الممثل موسى حجازين بحالة صحية جيدة، مؤكدا أن كل ما أشيع حول تدهور صحته أو وفاته متأثرا بمرضه غير دقيق.

وكانت صفحات على تويتر وفيسبوك، قد نشرت أنباء حول وفاة الفنان سمعة (موسى حجازين)؛ عقب وعكة صحية تعرض لها نقل على إثرها إلى المستشفى، لكن تم نفي هذه الشائعات.

ويعتبر موسى حجازين أحد أبرز ممثلي الأردني من أيام الزمن الجميل، إذ عرفه الجمهور عبر المشاهد والأدوار الكوميدية في العشرات من المسرحيات والمسلسلات الأردنية المشهورة.

وابتعد الفنان سمعة حجازين عن الساحة الفنية قليلا، إذ يبلغ من العمر 65 سنة، ويعمل حتى الآن في المدرسة الوطنية الأرثوذكسية بالأردن كمعلم لمساق الموسيقى والفن والتمثيل.

ومن أبرز أعمال موسى حجازين الذي دخل المجال الفني منذ طفولته، مسلسل حارة أم عواد، الشريكان، العلم نور، سمعة في أمريكا، زمان الشقلبة، مواطن حسب الطلب، هاي مواطن.

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