شاهد .. الغوريلا محمود كهربا يغني سو يا سو في برنامج انت مين الحلقة 2

القاهرة / سما

شارك الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق النادي الأهلي المصري بطل مصر وأفريقيا، يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، في برنامج انت مين الحلقة 2 الثانية التي عرضت على قناة (mbc) ومنصة شاهد.

وأشعل محمود كهربا المتوّج مؤخرا بثلاث بطولات مع الأهلي، حماس الجمهور داخل استيديو إم بي سي بعد أن أدى أغنية (سو يا سو) للعملاق محمد منير من خلف قناع الغوريلا المتوشحة السمراء في برنامج انت مين.

وتنص قوانين برنامج انت مين على أن تقوم لجنة التحقيق الرباعية بتخمين هوية الشخص المشهور الذي يغني وراء القناع، إذ لم يتوقع أعضائها الأربعة أن محمود كهربا هو بالفعل (الغوريلا) الذي يؤدي الأغنية بصوت رائع.

وتوقع حسن الرداد وقصي خولي وسيرين عبد النور ومهند حمدي أن يكون صاحب وجه القناع هو الفنان رامز جلال الممثل المصري الذي قدم أحد برامج المقالب الخاصة به بنفس وجه الغوريلا السوداء الضخمة برمضان.

ولم تكن توقعات لجنة التحقيق في محلها، إذ ظهرت ملامح المفاجأة على وجه الأعضاء كافة، لا سيما سيرين عبد النور التي كانت متأكدة بأن رامز هو الشخص المقصود وأن لا أحد يمكنه تخيل مثل هذه الفكرة الغريبة غيره.

وعبّر محمود كهربا عن سعادته البالغة بعد مشاركته في برنامج انت مين (The Masked Singer)، مبينا أنه قرر اختيار شخصية الغوريلا في الحلقة الثانية لأنها تعبر عن حالته العصبية الدائمة في غالبية المناسبات.

وقال كهربا إنه يحب المزاح ويضحك وفي برنامج انت مين حركة، موضحا أن أصعب شيء واجهه بالحلقة هو الغناء؛ لأنه لاعب كرة والتجربة جميلة وجديدة وأنا سعيد لأني موجود معكم بهذه الاحتفالية المميزة. وفقا له.