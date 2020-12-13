فيديو لشاب مصري يقود سيارة “باتمان” يثير جدلاً واسعاً

وكالات

تسبب ظهور شاب يقود سيارة شبيهة لسيارة شخصية "باتمان" الشهيرة في السينما الأمريكية، ويرتدي نفس ملابس الرجل الوطواط، في رد فعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي في مصر يوم الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2020.

الشاب المصري ظهر بسيارته الغريبة في مدينة 6 أكتوبر جنوب العاصمة القاهرة، ونتيجة لردود الأفعال الكثيرة التي صاحبت الظهور الغريب للشاب، فقد ظهر في إحدى القنوات الإعلامية المصرية للحديث عن السيارة.

باسم رؤوف، هو الشاب الذي أحدث جدلاً في الشارع المصري في الساعات القليلة الماضية بسبب سيارة الباتمان، قال إنه يعمل في مجال استيراد السيارات واصفاً بأنه رجل أعمال مصري، لذلك كانت السيارة ضمن الموديلات المستوردة من الخارج، وقرر قيادتها على حد قوله في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات المصرية.

كذلك قال باسم رؤوف: "خلاص كده كشفتوني، أنا شغال رجل أعمال بستورد عربيات (السوبر هيروز)، فطبعاً العربية تعتبر (باتمان) جداً، وهي طبعاً مرخصة، والفيديوهات باين عليها اللوحات وورقها كله سليم وجماركها سليمة، ردود الفعل كانت غير متوقعة تماماً الشارع كله متخيل أن (باتمان) ماشي في الشارع، وكنا بناخد صور وبسلم على الناس".



في المقابل أضاف رؤوف: "أنا بحب شخصية (باتمان)، في يوم وليلة نمت وصحيت لقيت نفسي تريند على السوشيال ميديا، وأنا مش متضرر من أي حاجة، لكن أنا ماكنتش عارف أمشي في الشارع ولا أركن في أي حتة، ودي حاجة لم تزعجني وأنا حاببها، والملابس اللي لبستها من خارج مصر وفيه لبس متفصل ليّا لأني بحب الحاجات المختلفة".

يذكر أنه قد سبق أن بيعت سيارة الرجل الوطواط "بات مان" الأصلية بـ 5 ملايين دولار في مزاد أقيم في ولاية أريزونا، كان مصمم السيارات جورج باريس، قد صمم السيارة في عام 1966 حيث تكلفت 15 ألف دولار عند صنعها باستخدام سيارة من نوع فورد فوتورا طراز عام 1955.

في المقابل قال أحد المصريين ويدعى محمد عدوية: "إمبارح بالليل في الشيخ زايد تحديداً كان في كمين وجنبي عربية باتمان، دخل على الكمين الظابط بيقوله الرخص. قاله باتمان. قاله عدي. دخلت وراه الظابط بيقولي رخصك قلتله سوبرمان. قالي اركن على جنب ورخصك، السؤال هنا: باتمان أجمد ولا سوبرمان في مصر عشان أبقى عارف بس؟!".