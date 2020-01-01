  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

نادية الكامل: "الحقوني جوزي هيتاخد مني".. فيديو

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 01:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادية الكامل: "الحقوني جوزي هيتاخد مني".. فيديو



القاهرة/سما/

علقت زوجة الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، على الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو متدوال لزوجها خلال مهرجان القاهرة السينمائي.

ويظهر الفيشاوي في الفيديو وهو يلتقط صورة مع الفنان شريف رمزي، بينما صوت في الخلفية ادعى ناشر الفيديو أنه لزوجة الفيشاوي وتخاطبه قائلة: "أحمد تعالى اقعد جنبي.. أحمد تعالى هنا".

وردت نادية الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي على ذلك قائلة، "أنا ولا قلت أحمد ولا قلت تعالى هنا.. وكمان مقولتش تعالى اقعد جنبي.. وكمان فيه واحدة بتنادي علي.. واللي يعرفني هيعرف إن ده مش صوتي".


وأضاف زوجة الفيشاوي: "يا جماعة أنا روحت البيت اتفرجت زيي زي الناس.. يا جماعة الحقوني أنا جوزي كان هيتاخد مني.. طيب الآنسة دي اللي عاوزاه يقعد جنبها مفكرتش للحظة أنا هقعد فين؟ واللي بتقولوا تعالى هنا.. طب لما هو يروح هنا أنا هروح فين؟".


تابعت: "على فكرة أنا أتقل وأرسن وأعقل بكتير إني أعمل كده وأنادي لجوزي بالشكل ده عشان شكلي.. وأنا أحب أحترم شكلي ونفسي جدا.. وأهو في الآخر لا رد على دي ولا راح هنا ولا بص حتى.. يعني شكلكوا وحش أوي".

واستنكرت قائلة: "ولاد الذين فلتوا مني.. بس معلش المرة الجاية هاخد بالي.. ستات تخاف متختشيش حقيقي.. أشعر بالاشمئزاز فعلا من تصرفات زي دي متلقش بأي ست محترمة.. أشعر بالاشمئزاز فعلا"، وفقا لموقع في "الفن".

ودائما ما يثير الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب المهرجانات الفنية، وهو ما يكون مادة ثرية يلهث خلفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

#أحمد الفيشاوي #احمد الفيشاوي #مهرجان القاهرة السينمائي #مهرجان القاهرة #شريف رمزي #نادية الكامل

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة مباراة مصر وليبيا للشباب وكواليس انسحاب المنتخب المصري

معاريف : الجيش يخطط لقتل مئات الفلسطينيين يوميا في المواجهة القادمة مع غزة

شاهد .. حقيقة وفاة هند القحطاني في أمريكا

صحيفة: حماس ترفض العروض الإسرائيلية لاتمام صفقة تبادل الأسرى وهذا ما ترغب به الحركة ..

ملخص أهداف مباراة الجزائر وتونس للشباب 2020

رواية جديدة تكشف قصة اعتقال صدام حسين.. من أفشى السر ودل الأمريكان على المخبأ

فيديو وصور : وفد إماراتي - بحريني يوقد "شمعة حانوكا" بساحة حائط البراق

الأخبار الرئيسية

غزة: الف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والوضع يزداد خطورة

داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن حظر التجوال يومي الجمعة والسبت

كوشنر على رأس وفد إسرائيلي - أميركي إلى المغرب الأسبوع المقبل

امتلاء أسرّة العناية.. مدير مستشفى غزة الأوروبي: قد تأتي اللحظة التي نقول فيها "نحن لا نستطيع"

جمعية حقوقية تحذر من اللقاح الروسي: سلطات الاحتلال مُلزمة بتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين