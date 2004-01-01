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14 دقيقة كارثية تفسد عودة تشيك للملاعب

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
14 دقيقة كارثية تفسد عودة تشيك للملاعب



وكالات / سما /

لم تكن عودة بيتر تشيك من الاعتزال بقميص تشيلسي الإنجليزي، كما هو مخطط لها من حارس المرمى التشيكي.

تشيك اعتزل اللعب في 2019 بعد مسيرة امتدت "20 عاما"، منها "11 عاما" بقميص تشيلسي (2004-2015)، ثم حصل على منصب إداري بالنادي اللندني عقب اعتزاله.

وفي أكتوبر الماضي، قدّم تشيلسي قائمته النهائية المشاركة في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت تواجد تشيك كحارس رابع، بعد الثلاثي إدوارد ميندي وكيبا أريزابالاغا وويلي كاباييرو.

وتواجد تشيك في قائمة تشيلسي لمواجهة توتنهام "تحت 23 عاما"، في الجولة الـ"11" من الدوري الإنجليزي 2.

وشهدت المباراة بداية كارثية لتشيك، حيث استقبلت شباكه هدفا في الدقيقة الثالثة، بعدما فشل في التعامل مع هجمة لتوتنهام.

وفي الدقيقة 17، نجح توتنهام في إحراز الهدف الثاني من كرة رأسية فشل تشيك بالتعامل معها، ما يعني أن تشيك استقبل هدفين في 14 دقيقة فقط.

ورغم أن تشيلسي نجح في تحويل النتيجة وإنهاء اللقاء لصالحه (3-2)، لكن صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية وصفت ليلة عودة تشيك من الاعتزال بالكابوس.

يشار إلى أن تشيلسي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي 2 لفرق "تحت 23 عاما"، وهي المسابقة التي تسمح لوائحها بمشاركة اللاعبين الكبار المستبعدين من فرقهم.

#بيتر تشيك #تشيلسي #الاعتزال

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