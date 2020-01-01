موعد مباراة مصر وليبيا الشباب والقنوات الناقلة لبطولة شمال أفريقيا أقل من 20 سنة

القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية عربية، عن موعد مباراة منتخب مصر وليبيا الشباب والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر / كانون أول 2020 في الجولة الأولى من بطولة شمال أفريقيا لأقل من 20 سنة.

وقالت المصادر إن موعد مباراة مصر وليبيا في أول جولة للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما، الساعة 03:00 عصر اليوم بتوقيت القاهرة وطرابلس والقدس والخرطوم وبيروت.

وتجري مباراة ليبيا ومصر للشباب اليوم على ملعب المنزه في الأسبوع الأول، إذ لم يصدر أي قرار عن الاتحاد الأفريقي (الكاف) بتأجيل إقامة اللقاء رغم إصابة 17 لاعبا من المنتخب المصري بكورونا.

وتشير الترجيحات إلى إمكانية تأجيل اللقاء، إذ لم يعد هناك سوى 11 لاعبا في صفوف منتخب "الفراعنة" الأمر الذي يتعارض مع اللوائح والقوانين التي تتطلب وجود 15 لاعبا متاحا معهم حارس مرمى.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا:

وحال تقرر إقامة المواجهة، فإنها ستبث عبر قناة الوطنية التونسية الرياضية (Arryadia SD/HD)، والرياضية الليبية، علما أن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية تقام استثنائيا هذا العام بتونس.

وتلقى الاتحاد المصري صدمةً كبيرة، بعد أن أثبتت الفحوصات قبل النهائية إصابة 17 لاعبا ومدرب منتخب الشباب ربيع ياسين بالفيروس المستجد، على الرغم من اتخاذهم كل الإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أن مباراة مصر وليبيا تجري بالتزامن مع انطلاق لقاء المنتخب الجزائري ضد نظيره التونسي بالملعب الأولمبي حمادي العقربي وتبثها القناة الوطنية التونسية بصوت المعلق عبدالصمد ولد شهيبة.