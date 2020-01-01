مصر .. رابط نتيجة القبول في كلية الشرطة 2020

القاهرة / سما

أعلنت مصادر إعلامية مصرية، يوم الإثنين، عن رابط نتيجة كلية الشرطة 2020؛ للاستعلام عن كشف أسماء الطلاب المقبولين في الدفعة السنوية للانضمام إلى الكلية بالعام الدراسي الجديد.

وقالت المصادر إنه يجب تسجيل الدخول إلى الرابط التالي لمعرفة نتيجة القبول في كلية الشرطة للعام 2020، لافتة إلى أن الإعلان الرسمي عن النتائج سيكون بعد قليل عبر آليات متعددة.

وحسب المصادر، فإن نتيجة كلية الشرطة يُمكن معرفتها عبر الرابط أدناه، منوهة إلى أن رسالة نصية سوف تصل من الجهات المختصة بشؤون القبول والاستيعاب لدى وزارة الداخلية المصرية.

وأفادت أنه لا من من إحضار وكتابة الرقم القومي للطالب الذي قدم طلبا للالتحاق بكلية الشرطة، إضافة إلى رقم الملف المخصص له، قبل النقر على خيار الدخول وإظهار النتيجة النهائية.

نتيجة كلية الشرطة 2020: اضغط هنا أو هنا

وأدى الطلاب والطالبات الذين تقدموا بطلبات للالتحاق بكلية الشرطة، يوم 2 ديسمبر الجاري، امتحان رياضي وطبي؛ وذلك للتأكد من الحالة الصحية والبدنية والنفسية للمتقدم قبل قبوله.

وأكدت الداخلية في بيان سابق لها أن هناك حيادية كاملة وموضوعية في اختيار العناصر الجيدة للالتحاق بكلية الشرطة؛ لتأسيس جيل جديد قادر على حفظ الأمن والأمان وأداء الرسالة المهنية.

ومضى 12 يوما على نهاية الاختبار الطبي والرياضي، إذ يترقب الطلاب إعلان نتيجة كلية الشرطة؛ كي يستعد المقبولين للمرحلة الجامعية القادمة، ويتجه الآخرين إلى كليات بمجالات مختلفة.