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شاهد .. من هي ميرهان عمرو مذيعة قناة الأهلي الجديدة ؟

الإثنين 14 ديسمبر 2020 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. من هي ميرهان عمرو مذيعة قناة الأهلي الجديدة ؟



القاهرة / سما

أعلنت الإعلامية ميرهان عمرو المذيعة الرياضية المصرية، يوم الإثنين 14 ديسمبر / كانون 2020، عن انضمامها إلى أسرة قناة النادي الأهلي بطل أفريقيا ومصر.

وكتبت المذيعة ميرهان عمرو في تدوينه مقتضبة عبر حسابها بموقع فيسبوك: الحمدلله تم الإنضمام لقناة النادي الاهلي لتقديم برنامج على القناة من بداية شهر يناير القادم.

ونشرت ميرهان عمرو تدوينه أخرى، قالت فيها : "قريبا على قناة النادي الأهلي". فيما تفاعل متابعو صفحتها الرسمية على فيسبوك مع الخبر، متمنين لها التوفيق والنجاح بالتجربة.

وقدمت ميرهان عمرو اليوم، حلقة قد تكون الأخيرة من برنامج (ملاعب الأبطال) على أون تايم سبورت، إذ تحدثت خلالها حول الأحداث والقضايا الرياضية المحلية والعربية والعالمية.

ميرهان عمرو قناة الأهلي

ميرهان عمرو السيرة الذاتية:

وكانت ميرهان عمرو تعمل خلال الفترة الماضية، مقدمة برامج رياضية في قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد لحقوق منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كما عملت ميرهان عمرو بالتزامن مع أون تايم سبورت، في إذاعة ميجا أف أم المحلية بمصر، إذ كانت تطل كل يوم خميس أسبوعيا من الساعة الثانية عشرة حتى الثانية ظهرًا.

تردد قناة الأهلي 2020:

وتعتبر ميرهان عمرو من مشجعي النادي الأهلي، إذ كانت قد نشرت أمس صورة لها عبر فيسبوك من داخل مقر النادي مع الكابتن محمود الخطيب رئيس وأسطورة الأهلي.

وتضم قناة الأهلي، إعلاميين وإعلاميات لامعين، إذ تقدم يوميا بث مباشر لمباريات النادي في البطولات كافة، والتدريبات واستيديوهات تحليلية وبرامج على التردد (11747 V ـ 12341).

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