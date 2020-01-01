رابط نتائج المنح والقروض الجامعية 2020 في الأردن

عمان / سما

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الإثنين 14 كانون أول / ديسمبر، عن رابط نتائج المنح والقروض الجامعية للعام الدراسي 2020 - 2021 في جميع محافظات الأردن.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان لها إنه سيتم الإعلان عن نتائج المنح والقروض المقدمة من صندوق دعم طلاب المرحلة الجامعية، خلال ساعات، داعية الطلبة إلى الاستعلام عنها قريبا.

وتقدم سلسلة من المؤسسات المجتمعية التي تتبع لوزارة التعليم العالي الأردنية، منحا وقروضا مالية سنويا للطلاب الذين تقدموا بطلبات خلال الفترة الماضية؛ للاستفادة منها.

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إمكانية التسجيل على القروض والمنح من خلال بوابة البعثات الإلكتروني على موقعها الإلكتروني، لكنها انتهت في وقت سابق هذا العام.

رابط نتائج المنح والقروض 2020: اضغط هنا أو هنا

وتتضمن زاوية مديرية البعثات بوزارة التعليم العالي، خيار الاستعلام عن نتائج المنح والقروض الداخلية والمنح الخارجية أيضا، بالتزامن مع استمرار التسجيل بمنح دراسية جديدة.

وكانت الوزارة قد نشرت إعلانا وصفته بأنهم مهم للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الدراسية بالمغرب وهنغاريا وتلك المقدمة من بنك المعلومات النمساوي للبعثات والمنح الخاصة.

وتعمل وزارة التعليم العالي على توفير منح وقروض سنوية للطلبة؛ لدعم المميزين منهم وغير القادرين على دفع الرسوم بالجامعات والكليات الأردنية؛ بسبب الظروف الصعبة لديهم.