رابط مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر .. الرياضية السعودية

الرياض / سما

أعلنت القنوات الرياضية الناقلة، عن رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد الوحدة بث مباشر التي تقام اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين السعودي.

مباراة الهلال والوحدة مباشر يبث من استاد الملك فهد الدولي في دوري كأس محمد بن سلمان على قناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق عبدالله الغامدي.

ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة الوحدة والهلال عند الساعة 06:45 بتوقيت مصر ولبنان وفلسطين والسودان وليبيا، وفي تمام 07:45 وفق وقت السعودية والعراق والبحرين وقطر والكويت.

وكان الفوز الأخير للوحدة على الزعيم الهلالي قبل 11 سنة، حينما تغلب عليه بكأس النخبة الدولية عام 2009 بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها سلمان الصبياني وهاني الجفري من ركلة جزاء.

رابط مباراة الهلال والوحدة مباشر:

وسيطر الهلال منذ ذلك الحين على غالبية المواجهات المباشرة مع الوحدة، إذ فاز في 16 منها وتعادل مرة واحدة، الأمر الذي يشير إلى أفضليته على الصعيد التاريخي وكذلك هذا الموسم.

وتغلب الهلال على الوحدة في ذهاب دوري محمد بن سلمان الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يكرر ذات النتيجة بالإياب التي أقيمت على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ويسعى الهلال إلى توسيع الفارق مع منافسيه، إذ يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط أمام الأهلي، في حين الوحدة بالمركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط فقط.