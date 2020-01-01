جدول ترتيب الدوري الإسباني الليغا 2020 الآن بعد مباريات اليوم

مدريد / سما

ننشر لكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الأولى الليغا 2020 - 2021، بعد نهاية مباريات اليوم السبت، بفوز ريال مدريد على جاره الأتلتيك وانتصار خيتافي وهويسكا.

وأشعل النادي الملكي صراع المنافسة على المقدمة عقب هزيمته أتلتيكو مدريد، بينما تغلب هويسكا على ديبورتيفو ألافيس، وخيتافي أمام إشبيلية، وتعادل فالنسيا أمام فريق أتلتيك بيلباو.

واستمر فريق أتلتيكو مدريد في صدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 26 نقطة رغم الهزيمة، فيما يلاحقه ريال سوسييداد 25 نقطة، لكن الملكي قفز إلى المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

اقرأ/ي أيضا.. معلق وموعد مباراة برشلونة وليفانتي والقنوات الناقلة مجانا

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2020:

المركز الأول: أتلتيكو مدريد برصيد 26 نقطة.

المركز الثاني: ريال سوسييداد برصيد 25 نقطة.

المركز الثالث: ريال مدريد برصيد 23 نقطة.

المركز الرابع: فياريال برصيد 21 نقطة.

المركز الخامس: إشبيلية 19 نقطة.

المركز السادس: قاديش 18 نقطة.

المركز السابع: غرناطة 15 نقطة.

المركز الثامن: ريال بيتيس 15 نقطة.

المركز التاسع: برشلونة 14 نقطة.

المركز العاشر: فالنسيا 14 نقطة.

المركز الحادي عشر: أتلتيك بيلباو 14 نقطة.

المركز الثاني عشر: إلتشي 14 نقطة.

المركز الثالث عشر: إيبار: 14 نقطة.

المركز الرابع عشر: ديبورتيفو ألافيس: 14 نقطة.

المركز الخامس عشر: خيتافي 13 نقطة.

المركز السادس عشر: بلد الوليد 13 نقطة.

المركز السابع عشر: سيلتا فيغو 13 نقطة.

المركز الثامن عشر: ليفانتي 11 نقطة.

المركز التاسع عشر: هويسكا 11 نقطة.

المركز العشرون: أوساسونا 11 نقطة.

وتتواصل منافسات الجولة 13 في الليغا يوم الأحد، بأربع مواجهات جديدة، إذ يلعب برشلونة مع ليفانتي، ويستضيف إلتشي نظيره غرناطة، ويلتقي ريال بيتيس منافسه فياريال، وإيبار مع سوسييداد.