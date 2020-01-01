معلق وموعد مباراة برشلونة وليفانتي والقنوات الناقلة مجانا

مدريد / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة برشلونة وليفانتي والقنوات الناقلة يوم الأحد 13 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإسباني الدرجة الأولى (الليغا).

وقالت المصادر إن موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي، يكون الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا والأردن والسودان ولبنان وسوريا، التاسعة لدى تونس والجزائر والمغرب.

ويُطلق الحكم صافرة بداية أحداث هذا اللقاء، وفق المصادر ذاتها، عند الساعة الحادية عشرة بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين، الثانية عشرة منتصف الليل بالإمارات وعمان.

معلق مباراة برشلونة وليفانتي:

وتبث مباراة برشلونة اليوم ضد ليفانتي على قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى والثالثة (beIN Sports HD 1) بصوت المعلق المصري أحمد الطيب، لكنها تتطلب اشتراكا في القنوات.

ويمكن مشاهدة مباراة ليفانتي وبرشلونة وكل المباريات العالمية من داخل فلسطين عبر قناة أمواج الرياضية عبر النايل سات مجانا، بالإضافة إلى بعض مواقع البث المباشر على شبكة الإنترنت.

ترتيب الدوري الإسباني:

ويعيش برشلونة ظروفا صعبة للغاية، لا سيما في ظل التعثر المتواصل بمسابقة الليغا وعدم القدرة على تحقيق الانتصارات المتواصلة كما في السابق، إضافة إلى حالة الضعف أوروبيا.

ويسعى برشلونة إلى تحسين مركزه في جدول ترتيب الليغا، إذ يملك حاليا 14 نقطة بالمركز التاسع بفارق الأهداف أمام فالنيسا وأتلتيكو بيلباور وإيبار وإلتشي، بينما ليفانتي الثامن عشر 18 نقطة.