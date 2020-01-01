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رابط التقديم على الكلية البحرية العراقية 2020 تحميل استمارة التسجيل للتطوع

السبت 12 ديسمبر 2020 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط التقديم على الكلية البحرية العراقية 2020 تحميل استمارة التسجيل للتطوع



بغداد / سما

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم السبت، عن رابط التقديم على الكلية البحرية العراقية 2020 لخريجي الصف السادس الإعدادي الفرع العلمي، موضحة أنه يجب تعبئة استمارة التسجيل.

وشددت وزارة الدفاع العراقية في بيان صحفي، على ضرورة اتباع التعليمات الواردة في رابط التقديم على الكلية البحرية العراقية، لافتة إلى أن ذلك سيستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

ودعت قيادة القوة البحرية بالوزارة، الطلاب خريجي الثالث المتوسط للسنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ الراغبين بالتطوع على مركز التدريب المهني البحري والذين تنطبق عليهم الشروط ادناه التقديم وفقاً للإستمارة التي سيتم إرفاقها بالفترة من ٢٠ كانون الأول لغاية ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٠.

شروط القبول للراغب في التطوع على مركز التدريب المهني البحري:

وقالت الوزارة: يجب أن يكون المتقدم عراقياً ومن ابوين عراقيين، وأن يكون حائزاً على شهادة الدراسة المتوسطة على ان لا يقل معدله العام عن (70%)، ولايقل عمره عن (15) سنة ولا يزيد عن (20) سنة. 

وأضافت: يجب أن يكون قويم الاخلاق وحسن السيرة والسلوك وان يكون ولائه وانتمائه للوطن والشعب، وأن يكون مستوفياً لشروط السلامة الصحية وفقاً للضوابط المُعتمدة من مديرية الخدمات الطبية.

تنويه.. أرقام التواصل بشأن التقديم والاستمارة اضغط هنا (07823007541   -   07740157645 )

ولفتت إلى أهمية أن يجتاز المتقدم أو المتطوع فحص اللياقة البدنية والاختبار النفسي والذكاء الخاص بالاكاديمية، وأيضا المقابلة التي تجريها (لجنة المقابلة)، وألا يكون منتميا إلى أي تنظيم أو حركة.

وتابعت إنه لا بد ألا يكون قد سبق فصله أو انسحابه من اي دورة في مركز التدريب المهني البحري أو تعيينه أو هروبه من الجيش، وأيضا غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخله بالشرف أو ثبت اشتراكه باعمال إرهابية. وفقا للبيان.

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