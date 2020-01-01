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مشاهدة مباراة الوحدات والرمثا بث مباشر .. الأردنية الرياضية

السبت 12 ديسمبر 2020 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الوحدات والرمثا بث مباشر .. الأردنية الرياضية



عمان / سما

نشرت قناة الأردنية الرياضية، رابط مشاهدة مباراة الرمثا والوحدات بث مباشر التي تقام اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 في إطار منافسات الجولة 16 من الدوري الأردني للمحترفين.

مباراة الوحدات والرمثا مباشر تعرض على قناة الأردن الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق أحمد الخلايلة من استاد الحسن، لكن لن يتم السماح بوجود المشجعين.

ولم يتخل الوحدات عن صدارة جدول ترتيب الدوري الأردني منذ بداية المسابقة، إذ يملك حاليا 35 نقطة في المركز الأول بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه الجزيرة، وسبع أمام الرمثا.

ويقدم الوحدات أداء رائعا خلال الجولات الماضية على الرغم من الانتصارات الشاقة التي بات يحققها في آخر أسبوعين، إذ يرجع ذلك إلى أن الفرق بدأت تفهم طريقة اللعب التي ينفذها.

مباراة الرمثا والوحدات مباشر:

وتغلب الرمثا على نظيره معان الأسبوع المنصرم بهدفين لهدف وحيد وذات النتيجة أمام السلط ولم يخسر منذ موقعة الجزيرة، بينما فاز الوحدات على العقبة وتعادل مع فريق معان.

ويسير نادي الوحدات بخطى ثابتة نحو اللقب الثمين، إذ خسارة الجزيرة أمام الفيصلي في لقاء اليوم، يقربه بشكل أكبر نحو الفوز بالبطولة وتوسيع الفارق بين المركزين الأول والثاني.

ويستضيف الرمثا نظيره شباب العقبة في الأسبوع 17 من الدوري، في حين يلعب الوحدات ضد الشباب الأردني والحسين إربد وسحاب والجزيرة والصريح والفيصلي الفترة القادمة.

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