وفاة الأمير النائم الوليد بن طلال آل سعود : حقيقة أم شائعة ؟

الرياض / سما

تصدرت أنباء وفاة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال آل سعود بعد غيبوبة منذ أربع عشرة سنة، اليوم السبت 12 ديسمبر 2020، وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية والخليج مُجددا.

ونشر موقع يدعى "سبق" خبر وفاة الأمير النائم الوليد بن طلال عن عمر ناهز 32 عاما قضى منها 14 سنة في الغيبوبة التي لم يستفق منها بشكل كامل منذ حادث السير المؤسف بلندن.

وحسب سبق، فإن الديوان الملكي السعودي قد أعلن وفاة الأمير النائم الذي تعرض لحادث السير في المملكة المتحدة ودخل في غيبوبة، حينما كان شابا يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.

وأورد سبق نص بيان قال إنه الصادر عن الديوان الملكي، وجاء كما يلي: انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود". وفقا للموقع.

وأضاف البيان المزعوم أنه سيتم الصلاة على الأمير الوليد بن طلال عقب صلاة العشاء يوم السبت في المسجد الحرام بمكة المكرمة، داعية له بالرحمة والمغفرة وأن يتغمده أن بواسع رحمته.





وأشار الموقع إلى أن الأطباء أزالوا الأجهزة التي تبقي الأمير النائم على قيد الحياة طوال السنوات الماضية؛ عقب التأكد من وفاته، منوهة إلى عدم قبول والده لذلك الأعوام المنصرمة.

وبهذا الصدد، تابعت وكالتنا المنصات الرسمية للديوان الملكي ووكالة سبق الرسمية، إذ تبين أنها لم تنشر أي نبأ يؤكد وفاة الأمير النائم الوليد بن طلال، ويبقى كل ما هو متداول شائعات.

وكان الأمير النائم قد أثار قبل أشهر قليلة، ضجة واسعة في الشارع السعودي، بعد أن قام بتحريك عدد من أصابع يده اليمنى وهو في الغيبوبة المستمرة للعام الخامس عشر على التوالي.