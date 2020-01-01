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شاهد : لقاء محمود الخطيب مع يعقوب السعدي على قناة الأهلي مباشر

الجمعة 11 ديسمبر 2020 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : لقاء محمود الخطيب مع يعقوب السعدي على قناة الأهلي مباشر



القاهرة / سما

تبث قناة النادي الأهلي المصري، يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020، لقاء الكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مع الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي على القناة الرسمية للنادي ومنصاته بمواقع التواصل.

وقالت قناة الأهلي في تصريح مقتضب عبر فيسبوك إن موعد لقاء محمود الخطيب مع يعقوب السعدي الساعة 10:00 مساء اليوم بتوقيت مصر وفلسطين والسودان، 11:00 وفق وقت السعودية وقطر والكويت.

ويتحدث الكابتن الخطيب اليوم، عن إنجازات النادي بشكل عام لا سيما الأخيرة لفريق كرة القدم الذي حصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا من أنياب الزمالك، والدوري المصري الممتاز، ولقب الكأس المحلي.

ويعيش الأهلي حالة جيدة من الاستقرار حاليا مع البطولات والإنجازات الأخيرة التي تحققت بقيادة الخطيب، إذ يستعد الفريق لأولى مبارياته في الدوري ونهائي كأس السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية في قطر.

حوار محمود الخطيب على قناة الأهلي:

ووصفت قناة الأهلي حلقة محمود الخطيب بأنها ليلة استثنائية لتوثيق موسم تاريخي، داعية المتابعين إلى انتظار قائد نادي القرن في ضيافة الصحفي السعدي بلقاء خاص على شاشتها الفضائية عبر النايل سات.

وأثارت القناة، تفاعل الجماهير الأهلاوية في الوطن العربي والعالم، بعد أن نشرت برومو حول طبيعة تصريحات الخطيب في سهرة الليلة، مؤكدة وجود مفاجآت وكواليس يتم الحديث عنها من قبله للمرة الأولى.

وتابعت قناة الأهلي إن حوار محمود الخطيب الذي تنتظره الجماهير يتكلم فيه بعد صمت طويل حول المسكوت عنه ويعلن خلاله كل الكواليس والمفاجآت ويفتح خزائن أسراره ويكشف مفاجآت وحقائق جديدة.

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