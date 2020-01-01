قصة و موعد عرض مسلسل جانبي الأيسر التركي والقنوات الناقلة

أنقرة / سما

أعلنت مصادر فنية تركية، عن موعد عرض مسلسل جانبي الأيسر جميع الحلقات والقنوات الناقلة للعمل الفني الذي جرى تصويره الفترة الماضية وبث عدد من حلقاته على شاشات التلفزيون والمواقع الإلكترونية.

وقالت المصادر التركية إن موعد عرض مسلسل جانبي الأيسر يكون بمعدل حلقة واحدة أسبوعيا كل يوم خميس الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والكويت، العاشرة وفق وقت مصر ولبنان وفلسطين.

وأفادت بأنه يتم بث الحلقة السابقة من مسلسل جانبي الأيسر قبل الجديدة بوقت قصير على قناة (STAR TV) باللغة التركية؛ كي يتمكن المشاهدون الذين لم يتابعونها من المشاهدة وربط الأحداث الفائتة مع بعضها.

القنوات الناقلة لمسلسل جانبي الأيسر:

كما يُعرض مسلسل جانبي الأيسر مترجم باللغة العربية على موقع حكاية حب وقصة عشق؛ في تمام الساعة الواحدة والنصف أو الثانية فجر الجمعة، بالإضافة إلى عدد من القنوات غير الدائمة عبر منصة يوتيوب.

وطالب آلاف المتابعين قناة (ستار تي في) التركية بتغيير موعد مسلسل جانبي الأيسر إلى يوم في منتصف الأسبوع غير الخميس كما هو الحال الآن؛ لأنه يتميز بقصة جميلة وأحداث سريعة تتصاعد مع كل حلقة.

قصة مسلسل جانبي الأيسر:

وعبر المتابعون عن إعجابهم الشديد بقصة وأبطال جانبي الأيسر، إذ كتب أحدهم في تغريده على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "من زمان ما شفنا مسلسل تركي متكامل بهذا الشكل، يا ريت ما يتوقف عرضه".

جاء ذلك، بعد أن أثارت بعض الصفحات أنباء تفيد بأن إدارة القناة قد توقف عرض مسلسل جانبي الأيسر؛ بسبب انخفاض المشاهدات في الحلقة الأولى، لكنها تراجعت مع ارتفاعها الملحوظ بالحلقتين الثانية والثالثة.

وتدور قصة هذا المسلسل التركي الجديد حول الفتاة "سيرا" التي تعمل في فندق كبير بالتزامن مع انخراطها في دراستها لدى جامعة خاصة بمنحة دراسية، رغم سنها الصغير إلا أن عليها تحمل مسؤوليات ضخمة.

من جانب آخر، يدرس وريث أسرة كوتلساي الثرية بذات الجامعة، حيث تتعرض سرا للتوبيخ من عائلته خصوصا والده إحسان كوتلساي؛ بسبب عدم اهتمامه بمتابعة دروسه وتركيزه على اللعب والترفيه الدائم.

وتتوجه سيرا إلى الجامعة في سيارة ليموزين حديثة بسبب حادثة في الفندق الذي تعمل به، ما أدى إلى تسليط الأنظار عليه وتنتشر سمعة جيدة عنها بين زملائها، وتغتنم الفرصة لإكمال مسيرتها التعليمية بمستوى عالٍ.