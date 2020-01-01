  1. الرئيسية
  2. سيارات

أسعار العملات : سعر الدولار اليوم في السودان بالسوق السوداء

الجمعة 11 ديسمبر 2020 12:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار العملات : سعر الدولار اليوم في السودان بالسوق السوداء



الخرطوم / سما

أعلنت مصادر اقتصادية، عن أسعار العملات الأجنبية في السودان اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 بما فيها سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود (السوداء).

وقالت المصادر الاقتصادية إن سعر الدولار اليوم في السودان بالسوق السوداء "الموازي"، قد شهد تراجعا طفيفا، مبينة أن السعر الأقل له بلغ 258 جنيها سودانيا، والأعلى 260 جنيه.

وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد قد أعلنت عن تمكنها من ضبط أحد الحسابات في بنك التضامن، يورد ملايين العملات الأجنبية من قبل بنك السودان المركزي إلى السوق الموازي.

وقالت اللجنة في تصريحات للعضو فيها وجدي صالح إنه يجري التصرف في العملات الأجنبية عبر محافظين سابقين كانوا يعملون في بنك السودان، ويعملون على بيعها في السوق الأسود.

وتوقع مراقبون أن يؤثر كشف هذه العملية على سعر صرف الدولار في السودان سواء بالبنك المركزي أو السوق السوداء؛ لا سيما أن ذلك جاء بالتزامن مع رفع البلاد المحتمل من قائمة الإرهاب.

أسعار العملات الأجنبية في السودان

ويصرف الدولار اليوم في السودان مقابل 259 جنيه، والريال السعودي أمام 69 جنيها، والدرهم الإماراتي 72 جنيها، واليورو الأوروبي بنحو 306 جنيها، والجنيه المصري بـ16.5.

وتابعت إن الريال القطري يصرف مقابل 71 جنيها سودانيا، والدينار الليبي أمام 75 جنيها، والدينار البحريني في 470 جنيها، والريال العماني بنحو 530 جنيها، والجنيه الإسترليني 334.

#السودان #السوق السوداء #أسعار العملات #سعر الدولار #الدولار اليوم #أسعار الدولار #السوق الأسود #السوق الموازي #الخرطوم #الجنيه السوداني #الدولار مقابل الجنيه السوداني #سعر الدولار اليوم #أسعار العملات الأجنبية

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة عمر خشرم مراسل قناة الجزيرة في تركيا وهذا آخر ما كتبه..

ملخص أهداف مباراة الوحدات والرمثا في الدوري الأردني 2020 الإياب

فلكية مشهورة تكشف السبب وراء سوء عام 2020.. وما ينتظرنا في 2021

ملخص أهداف مباراة الجزيرة والفيصلي في الدوري الأردني 2020 الإياب

صحيفة أمريكية تكشف عن هوية الوسيط في استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب

"الاعلامي الحكومي" يوضح حقيقة تمديد الإغلاق بغزة ويعلق على اكتظاظ المواطنين الخميس الماضي

ويحمان: "من سولت له نفسه التخلى عن فلسطين لا يمكن أن يؤتمن على الصحراء الغربية"

الأخبار الرئيسية

هل ستوافق حماس على المقترح الإسرائيلي الجديد للتبادل؟

الرئيس عباس يزور قطر اليوم ويلتقي أميرها غدًا

اوباما

أوباما في كتاب أرض الميعاد : نتنياهو ماكر ومناور وعباس قليل الكلام

خمسة فصائل تدعو لجولة جديدة للأمناء العامين لاستكمال الحوار الوطني الشامل وانهاء الانقسام

صحيفة أمريكية تكشف عن هوية الوسيط في استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب