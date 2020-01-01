أسعار العملات : سعر الدولار اليوم في السودان بالسوق السوداء

الخرطوم / سما

أعلنت مصادر اقتصادية، عن أسعار العملات الأجنبية في السودان اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 بما فيها سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود (السوداء).

وقالت المصادر الاقتصادية إن سعر الدولار اليوم في السودان بالسوق السوداء "الموازي"، قد شهد تراجعا طفيفا، مبينة أن السعر الأقل له بلغ 258 جنيها سودانيا، والأعلى 260 جنيه.

وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد قد أعلنت عن تمكنها من ضبط أحد الحسابات في بنك التضامن، يورد ملايين العملات الأجنبية من قبل بنك السودان المركزي إلى السوق الموازي.

وقالت اللجنة في تصريحات للعضو فيها وجدي صالح إنه يجري التصرف في العملات الأجنبية عبر محافظين سابقين كانوا يعملون في بنك السودان، ويعملون على بيعها في السوق الأسود.

وتوقع مراقبون أن يؤثر كشف هذه العملية على سعر صرف الدولار في السودان سواء بالبنك المركزي أو السوق السوداء؛ لا سيما أن ذلك جاء بالتزامن مع رفع البلاد المحتمل من قائمة الإرهاب.





ويصرف الدولار اليوم في السودان مقابل 259 جنيه، والريال السعودي أمام 69 جنيها، والدرهم الإماراتي 72 جنيها، واليورو الأوروبي بنحو 306 جنيها، والجنيه المصري بـ16.5.

وتابعت إن الريال القطري يصرف مقابل 71 جنيها سودانيا، والدينار الليبي أمام 75 جنيها، والدينار البحريني في 470 جنيها، والريال العماني بنحو 530 جنيها، والجنيه الإسترليني 334.