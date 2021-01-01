ما هي مواصفات "الرجل المثالي" التي تحلم بها أي فتاة ؟

وكالات / سما /

مثلما يبحث الرجل عن فتاة أحلامه بمواصفات خاصة تناسب شخصيته ورغباته وخبراته وبيئته التي نشأ فيها وأخلاقيات المجتمع حوله، تبحث كل فتاة عن الرجل المثالي الذي يداعب أحلامها، ويحقق واقعها، ويرضي طموحها ومشاعرها.

ويوضح هاني السبكي، أستاذ الطب النفسي، أنه "عندما تبحث المرأة عن الزواج والإستقرار فإنها لا تبحث عن الرومانسية فحسب، ولا المتعة الجنسية والوسامة والمظهر الإجتماعي فقط، وإنما تبحث عن صفات رئيسية، لابد أن تتوافر في الرجل الذي ستهبه حياتها، وتشاركه مستقبلها".

وأهم هذه الصفات التي يجب أن تتوافر في شريك الحياة، ليكون زوجاً مثالياً هي:

- الواثق من نفسه: رغم أن الرجال يظنون أن اختيار النساء يكون سطحياً، ومنصباً بشكل أساسي حول شكل الرجل ومظهره ومدى وسامته، لكن نساء اليوم لسن بهذه السذاجة، فهن يبحثن عن الجرأة والثقة بالنفس، التي تجعل الرجل يبدو وسيماً، حتى وإن لم يكن يتمتع بهذا القدر من الوسامة.

- الصادق: من المعروف أن النساء يقعن في حب الرجال الذين يتمتعون بقدرة على إلقاء الكلام المعسول، لكنه من وقت لآخر تحتاج أي امرأة لرجل يحدثها بصراحة في أي مشكلة، وتسأله رأيه في أي شيء من دون أن تخشى أنه يجاملها أو يرفض مواجهتها بالحقيقة، فهذا الرجل سيكون مرآة لزوجته، وسيكون ناقدها الأول طوال السنوات المقبلة.

- الجدي والمجتهد: أهم صفة تبحث عنها المرأة في الرجل الذي ستحمل لقبه، هي أن يكون مجتهداً، ويعتمد عليه في شتى شؤون الحياة، أي أن يكون سنداً وعوناً لها، لتخطي مصاعب الحياة ومشاكلها وهمومها، وأن يتمتع بالإستقرار، وتكون لديه القدرة على تحمل المسؤولية والتخطيط للمستقبل، والرغبة الصادقة في تكوين أسرة، وإنجاب أطفال يتحمل أعباء تربيتهم بشكل ناجح.

- الرومانسي: تبحث المرأة عن شخص تسمع منه الكلمات العذبة، ويلقي على مسامعها أبياتاً من الشعر، تتغزل في جمالها وأناقتها، ويفاجئها من فترة لأخرى بباقة من الزهور، أو يصطحبها في نزهة سيراً على الأقدام بإحدى الحدائق المجاورة ممسكاً بيدها.

- المتفهم: تحتاج المرأة لرجل لا يفكر فقط في حاجاته الجسدية، بل إلى صديق يستمع إليها، ويتفهم مشاعرها المتقلبة، وحاجتها إلى رجل يحتويها، ويكون مستودعاً لأسرارها، لا يلومها على قراراتها الخاطئة، بل يعزز ثقتها بنفسها وإحساسها كامرأة، باختصار تحتاج المرأة إلى زوج يقوم بدور الحبيب والصديق معاً.

- المغامر والشجاع: المرأة تحب الرجل المستقر المنظم، لكنها قطعاً لا تحب الرتابة والملل وانعدام القدرة على التجديد، لذلك لا تتنازل المرأة أبداً عن البحث عن رجل يتمتع بحس المغامرة والإقدام والشجاعة، والقدرة على التجديد والقيام بتصرفات فيها بعض الجنون، كما أن هذه الميزة تمنحها نقطة إضافية، لأنها ستشعر في قرارة نفسها بأنها نجحت في ترويض رجل صعب المنال وصعب الإرضاء، بل والعمل على رعايته والإهتمام بحاجاته ومتطلباته.