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الممثلة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها تتلقى صدمة جديدة في محاكمتها

الخميس 10 ديسمبر 2020 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الممثلة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها تتلقى صدمة جديدة في محاكمتها



وكالات / سما /

تصدر اسم الممثلة المصرية عبير بيبرس، قائمة الترند السعودي عبر محرك البحث "غوغل"، وذلك عقب تلقيها صدمة جديدة في إطار محاكمتها بتهمة قتل زوجها رجل الأعمال، عمرو السيد عبدالله، عمدًا خلال مشاجرة جمعتهما داخل منزل الزوجية في العاصمة القاهرة.

وقررت النيابة العامة في مصر، إحالة بيبرس لمحكمة الجنايات، وذلك لسرعة البت في القضية التي تعود تفاصيلها لبداية العام الجاري، حيث توقف الحديث بشأن التطورات في المحاكمة، وكان يتم التجديد لها بالحبس على ذمة القضية.

وتأتي إحالة عبير بيبرس للجنايات، بعد ثبوت تورطها في القتل واعترافها في التحقيقات معها بأنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بعد أن صفعها على وجهها، ففقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض ومات على الفور.

وأكدت عبير بيبرس، أنها قتلت زوجها متعمدة واعترفت للنيابة بذلك، خاصة أنها كانت تريد التخلص منه بسبب إهانته لها أمام الناس والمعاملة غير الإنسانية، وأوضحت بيبرس أنها طعنته 3 طعنات في الصدر والقلب، ثم بعدها سالت دماؤه.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية مطلع العام الجاري 2020، بلاغًا من والد المجني عليه يفيد بوفاة نجله "عمرو س س ع" 42 سنة صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله عبير وهبة نجيب زكي، الشهيرة بـ"عبير بيبرس" 35 سنة ممثلة بقتله.

وبسؤال والد المجني عليه، قال إنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته، تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهموها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجني عليه.

والفنانة عبير بيبرس اختفت عن الساحة الفنية منذ حوالي 3 سنوات، بعدما قدمت عددًا من الأعمال، بدأت ببطولة فيلم روائي قصير بعنوان: "كما تدين تدان"، وفي عام 2014، بدأت رحلتها مع الدراما من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي "إلسع وفلسع" بطولة: شريف صبحي، ومنير مكرم، وآمال رمزي، وكضيوف شرف: أحمد بدير، وأحمد فرحات، وهو من إخراج إيهاب عبد اللطيف.

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