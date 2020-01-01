حماس تكشف تفاصيل اجتماعها مع الوفد الامني المصري في قطاع غزة

غزة /سما/

كشفت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، مساء اليوم الاربعاء، تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة خليل الحية مع الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق في قطاع غزة.

واوضحت الحركة في بيان وصل سما الاخبارية نسخة عنه، أنه وخلال الاجتماع دار حوار معمق حول العديد من المواضيع والملفات، ومنها موضوع المصالحة الفلسطينية، وتحقيق الوحدة والشراكة والتفاصيل المتعلقة بها، والجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيقها، وملف الحصار المفروض على قطاع غزة، ومعاناة أهلنا وسبل إلزام الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات رفع الحصار وتوفير متطلبات إنهاء معاناة أهلنا في غزة، وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة، ومستلزمات مواجهة جائحة كورونا، وفتح معبر رفح بما يفي بحاجات الناس في التنقل والسفر.

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كما رحبت الحركة بالوفد المصري، وقدرت عاليًا الجهود المصرية في رعاية المواضيع المتعلقة بالقضايا الفلسطينية والوضع الفلسطيني الداخلي، ومتطلبات قطاع غزة.

وأكد وفد الحركة حرصه على تمتين العلاقة الثنائية مع الأشقاء في مصر، وأهمية إنجاح المساعي المصرية، وخاصة في تحقيق الوحدة الوطنية كونها خيار استراتيجي لمواجهة التحديات كافة.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل ومواصلة الجهود من أجل تحقيق ما تم الحديث حوله في القضايا المختلفة.