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الوفد الامني المصري يغادر غزة.. وحماس تكشف تفاصيل الملفات الأربعة التي بحثتها معه

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الامني المصري يغادر غزة.. وحماس تكشف تفاصيل الملفات الأربعة التي بحثتها معه



غزة / سما /

غادر الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الأربعاء، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/إيرز، وذلك بعد اجتماع مع قيادة حركة حماس.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم، إن زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة، تأتي في سياق التواصل المستمر بين حماس والقاهرة لبحث العديد من الملفات.

وأضاف في تصريحات لقناة (الغد): أن من أهم الملفات، ترتيب البيت الفلسطيني لإنجاز المصالحة مع حركة فتح، مشيراً إلى أننا "معنيون بإنجاز المصالحة، ونرحب بالجهد المصري في هذا الملف، ونعمل على إنجاحه".

وتابع قاسم: "كما سنبحث مع الوفد المصري ملف رفع الحصار عن قطاع غزة، وتثبيت التفاهمات مع الاحتلال في ظل تنصله من تنفيذها، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين مصر وحماس".

ووصل الوفد الأمني المصري، مساء اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمالي قطاع غزة.

اقرا/ي ايضا: الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز

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