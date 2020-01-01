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رابط بوابة ناجز .. التحقق الإلكتروني من الآيبان

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط بوابة ناجز .. التحقق الإلكتروني من الآيبان



الرياض / سما

أعلنت وزارة العدل السعودية، يوم الأربعاء، عن استخدام تقنية جديدة تتيح إمكانية التحقق الإلكتروني من الآيبان عبر منصة ناجز للخدمات العدلية؛ لضمان سرعة التسديد والثقة والدقة التامة.

وذكرت وزارة العدل أنه يمكن تسجيل الدخول على رابط منصة ناجز (Najiz.sa)؛ لاستخدام خاصية التحقق الآلي من الآيبان، مبينة أن هذه الخاصة تمت بالتنسيق مع البنك السعودي المركزي.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن رفع طلب التنفيذ إلكترونيا عبر ناجز؛ بما يضمن الموثوقية والسرعة في إتمام عملية التسديد، لافتة إلى عدم وجود حاجة لطباعة الشيكات والذهاب للمحكمة لتسلمها.

رابط بوابة ناجز: اضغط هنا

ولفتت "العدل السعودية" إلى أن التقنية الجديدة تغني المستفيدين من التوجه إلى محكمة التنفيذ، وقلصت عدة إجراءات كانت تحتاج إلى وقت وجهد على المستفيدين؛ من أجل استلام الشيكات.

وأفادت بأن الخاصية الجديدة تضمن تحويل المبالغ المالية بشكل مباشر إلى حساب طالب التنفيذ؛ لأن الإجراءات الجديدة تحتاج التحقق من الآيبان الخاص بالمستفيد أثناء عملية رفع الطلب.

خطوات التحقق من الآيبان على ناجز:

على المستفيد الطالب للتنفيذ، التوجه إلى زاوية خدمات التنفيذ ثم البيانات الشخصية والمعلومات السكنية (مكان الإقامة) وإضافة حساب بنكي جديد، والتأكد من صحة المعلومات ونقر حفظ.

وتابعت إن عملية التحقق من الآيبان إلكترونيا تتم بعد تنفيذ تلك الخطوات المذكورة سابقا، منوهة إلى أنه يجري إعلام المستفيد بذلك عن طريق رسالة نصية عبر الهاتف الذكي الخاص به.

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