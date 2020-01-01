سبب وفاة أمين دابو ثعلب الكرة السعودية بعد موت زوجته (شاهد)

الرياض / سما

أعلنت مصادر رياضية، اليوم الأربعاء، عن وفاة الكابتن أمين دابو ثعلب كرة القدم السعودية، نجم فريق الأهلي سابقا، وذلك بعد مرور أقل من ثلاثة أسابيع على رحيل زوجته.

وأكدت المصادر أن سبب وفاة أمين دابو جاء نتيجة جلطة تعرض لها قبل عدة أيام، وذلك إثر الحزن على موت زوجته التي انتقلت إلى رحمة الله مطلع شهر ديسمبر الحالي.

ووفقا للمصادر، فقد نقل أمين دابو إلى إحدى المستشفيات السعودية بجدة لتلقي العلاج جراء الجلطة التي أصيب بها، لكن حالته الصحية ساءت قبل أن يعلن الأطباء وفاته اليوم.

ونعى النادي الأهلي السعودي وعدد من الأندية العربية، اللاعب الراحل أمين دابو الذي يعدّ أحد أبرز اللاعبين السعوديين في جيل السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم.

وتقدمت إدارة الأهلي ومنسوبيه وجماهيره في بيان، بخالص التعازي والمواساة في وفاة لاعب النادي والمنتخب السعودي سابقا الكابتن أمين دابو "تغمده الله بواسع رحمته"

وقال فلاح القحطاني الإعلامي في صحيفة عكاظ على تويتر : "رحل النجم الكبير أمين دابو إلى الدار الآخرة.. اللهم أغفر له وأرحمه وتجاوز عنه إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال أحد المشجعين : "رحم الله الكابتن امين دابو واسكنه فسيح جناته احد اساطير النادي الاهلي السعودي ومن امهر واخلص اللاعبين الذين لعبوا للاهلي". وفق حديثه.

ولفت إلى أنه "حقق مع الاهلي عدة بطولات كما أنه عمل مدربا للاهلي"، مضيفا : "اللهم اغفرله وارحمه واسكنه فسيح جناتك والهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والاحتساب".