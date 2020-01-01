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شاهد .. حقيقة وفاة الفنانة صابرين بفيروس كورونا

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. حقيقة وفاة الفنانة صابرين بفيروس كورونا



القاهرة / سما

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي، الليلة، بعد أن تداولت صفحات خبر وفاة الفنانة صابرين جراء تدهور حالتها الصحية؛ وذلك بعد مرور ساعات على إعلانها تشخيص إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت صفحات على فيسبوك وقنوات يوتيوب أنباء تشير إلى وفاة الفنانة صابرين ياسين عبدالله عن عمر ناهز 53 عاما؛ متأثرا بإصابتها بمرض وباء كوفيد 19 عقب تدهور طرأ على صحتها.

وكانت الفنانة صابرين قد أعلنت خلال حديثٍ لها نشرته القناة المصرية الأولى على يوتيوب، عن إصابتها وزوجها ونجلها وشقيقها وزوجته بالفيروس، داعية الجميع إلى الحذر وعدم الاستهتار بالوقاية.

خبر وفاة الفنانة صابرين شائعة

وطمأنت صابرين عبدالله، جمهورها ومحبيها على وضعها الصحي الحالي، منوهة إلى أن موضوع كورونا له ضجة كبيرة جدا، لكن هو في الحقيقة دور بريد والخطورة ليست بالأعراض الظاهرية.

وأكدت أن عدوى كورونا لم تنتقل لها قبل مهرجان الجونة السينمائي وأنها خالطت عددًا من زملائها الفنانين وهي سليمة وغير مصابة بالمرض، لافتة إلى أنها فقدت حاسة الشم، وهكذا علمت بإصابتها.

وأجرى شقيق الفنانة صابرين مسحة كورونا أولا وظهرت النتيجة إيجابية، ثم زوجها وهي، وفق حديث الممثلة التي طلبت من كل المشاهدين والمتابعين الدعاء إلى والدتها التي تخشى عليها من هذا المرض.

وحول الأخبار حول وفاتها، فقد أكدت مصادر فنية رسمية أن ما يتم تداوله حول وفاة الفنانة صابرين "ليس دقيقا"، موضحة أن حالتها الصحية ما زالت مستقرة تحت المتابعة الطبية خشية حدوث انتكاسة.

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