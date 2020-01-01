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الاحتلال يسلم عائلة الشهيد مصعب التميمي إخطارًا بهدم منزلهم

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم عائلة الشهيد مصعب التميمي إخطارًا بهدم منزلهم



رام الله /سما/

سلّمت قوات الاحتلال، عائلة الشهيد مصعب التميمي، إخطاراً بهدم منزلها في قرية دير نظام شمال غرب رام الله وسط الضفة المحتلة.

وقال والده فراس التميمي، "إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المنزل، ظهر اليوم، وسلمته إخطاراً بالهدم، بزعم أن البناء "غير مرخص".

وأضاف "إن المنزل تبلغ مساحته 165 متراً، محاط ببيوت أخرى، واختياره بالذات كان "للتضييق على عائلة الشهيد""، متابعًا: "إن قائد المنطقة ألمح إلى ذلك خلال حديثه معي، بقوله "أنت بتعمل مشاكل كثير""، حسب وصفه.

وارتقى الشهيد مصعب التميمي في 2018، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها لقرية دير نظام، التي تتعرض القرية لاعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال، الذي يقتحمها بشكل مستمر، ويعتقل أطفالها ويعتدي عليهم.

#قوات الاحتلال #قرية دير نظام #الشهيد مصعب التميمي

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