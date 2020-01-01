شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 28 الثامنة والعشرون

بيروت / سما

أعلن نمر السعيد الحرب على جميع الأهالي الكبار والصغار ضمن أحداث مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 28 الثامنة والعشرون التي شهدت اليوم العديد من المفاجآت الجديدة.

وبات المختار في وضع لا يحسد عليه في سياق تطور الأحداث في "الهيبة الرد 4 الحلقة 28"، فيما كشف نمر السعيد عن الوجه الحقيقي الخاص به بعد إعلانه النفير والحرب الشاملة.

جاء ذلك بعد شعوره بالخطر الشديد وانكشاف كل مخططاته أمام جبل وعائلته وأهالي الهيبة، إذ قام الحلقة الماضية باختطاف رانيا التي استمرت بالعيش مع الأسرة وتجاهله.

واستفز نمر منافسه جبل بعد الطلب الغريب الذي عرضه عليه مقابل الإفراج عن رانيا، إذ طالبه بالوقوف أمام كل سكان الهيبة والاعتراف بأنه ابن السعيد هو معلمه وسيد الكل.

الهيبة الرد 4 الحلقة 28: اضغط هنا أو هنا

ومنح نمر مساعدته رانيا سلاحا (مسدس) من أجل استخدامه في الانتقام من الشخص الذي قتل والدها، إذ ظهرت مترددة في ظل الشكوك الكبيرة التي باتت داخل رأسها تجاه السعيد.

وجاءت فرصة الانتقام أمام رانيا، إذ وضعت المسدس في رأس قاتل والدها، إلا أنها بكت وتأثرت بشدة أثناء قولها "خلص أنا قلتلك سامحته وما عاد بدي كمل في المشوار".

بدوره، طلب نمر منها أن تنظر إليه جيدا نحو القاتل المقرب من جبل كي يحفزها لإطلاق النار نحوه، لكنها حاولت الانتحار وكان المسدس خالٍ من الذخيرة، فضربها السعيد وسجنها.