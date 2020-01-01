شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 29 التاسعة والعشرون قبل الأخيرة

بيروت / سما

يحاول جبل وجميع رجاله الوصول إلى مخبأ نمر السعيد في مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 29 التاسعة والعشرون التي تشهد تطورات جديدة على صعيد الصراع الدائر حول السيطرة المطلقة بالمكان.

ويطلب نمر، رأس جبل مقابل الهيبة ويمهل السكان حتى الساعة الواحدة ظهرًا من أجل تسليمه وإلا سوف يشرع في تصفية الرهائن المحتجزين لديه واحدًا تلو الآخر. وفق (شاهد vip) التي وفرت الحلقة كاملة.

بدورها، قالت قناة (mtv) اللبنانية في برومو الحلقة 29 من الهيبة الرد إن البيان رقم واحد قد صدر. وذلك بالتزامن مع عرض صورة جبل أثناء تجمعه حول الأهالي قائلا لهم "الهيبة من يوم ورايح في حمايتي".

الهيبة الرد 4 الحلقة 29 قبل الأخيرة: اضغط هنا أو هنا

وجاء رجال نمر إليه كي يخبرونه بأن جبل وضع يده على الهيبة، فيما يواصل الجبل حديثه أمام الأهالي كافة بالقول : "نمر المزابل في له عيون بيننا. بدي أقلعها وأعلق صاحبها هون". وسط قرية الهيبة.

وأجرى نمر اتصالا هاتفيا مع جبل كي يخبره بحالة وأسماء الرهائن لديه من بينهم حبيبته رانيا التي رفضت الاستمرار معه في تنفيذ مخططاته الشيطانية إلى جانب أحد المتهمين بالوقوف خلف قتل والدها.

وتحدى جبل نمر بأن يكون رجلا ويواجهه وجها لوجه، لكن السعيد ردّ عليه قائلا "أنا بدي رأسك"، ما دفع تيم حسن إلى السخرية من حديثه وطلبه، وأيضا انضمت رانيا إلى صفه في الاستهزاء بأفكاره وأحلامه.

وأشارت القناة اللبنانية إلى أن هذه الأحداث تعرض في مسلسل الهيبة الرد الحلقة قبل الأخيرة التي قد تشهد إنتهاء أسطورة نمر وعودة رانيا إلى منزل العائلة وانتصار جبل بالانتقام من كل القتلة والأعداء.