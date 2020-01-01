وكالات / سما /

بعد الولادة يجب على المرأة أن تولي نفسها عناية خاصة لكي يسترد جسمها عافيته وقوامها رشاقته، ومن الشائع أن تسمع الأم الجديدة سيل من نصائح بعد الولادة من القريبات والجارات بعضها صحيح والبعض الآخر تبقى عليه ملاحظات .

عموما ومن أهم نصائح بعد الولادة أنه يجب أن ترتاحي وتتمرني، ويجب أن تأخذي بأسباب النظافة الصحية، وتمتنعي عن الحمل قبل أن تستعدي له من جديد .

بداية لن تستردي العافية التامة قبل ستة أسابيع على الأقل، في أثناء هذه الأسابيع يبدأ الجهاز التناسلي باستثناء الثديين في العودة إلي حالة ما قبل الحمل .

ما الذى يحدث فى جسمك بعد الولادة؟

بداية تعرفى على ما يدور داخل جسمك بعد الولادة مباشرة بعدها نستعرض نصائح بعد الولادة سريعا .

الرحم بعد الولادة مثلا الذي يكون وزنه 900 جرام تقريبا بعد الولادة مباشرة يصغر ويتقلص ليصبح 400 أو 450 جراما في نهاية الأسبوع الأول، وإلي ثلاثة أرباع هذا الوزن في نهاية الأسبوع الثاني، وإلي حوالي 150 جراما في نهاية الأسبوع السادس، ويكون وقتذاك أكبر قليلا مما كان قبل الحمل .

نصائح بعد الولادة للعناية بالجسم والصحة والجمال

بعد الولادة يجب على المرأة أن تولي نفسها عناية خاصة لكي يسترد جسمها عافيته وقوامها رشاقته، ومن الشائع أن تسمع الأم الجديدة سيل من نصائح بعد الولادة من القريبات والجارات بعضها صحيح والبعض الآخر تبقى عليه ملاحظات .

عموما ومن أهم نصائح بعد الولادة أنه يجب أن ترتاحي وتتمرني، ويجب أن تأخذي بأسباب النظافة الصحية، وتمتنعي عن الحمل قبل أن تستعدي له من جديد .

بداية لن تستردي العافية التامة قبل ستة أسابيع على الأقل، في أثناء هذه الأسابيع يبدأ الجهاز التناسلي باستثناء الثديين في العودة إلي حالة ما قبل الحمل .

ما الذى يحدث فى جسمك بعد الولادة؟

بداية تعرفى على ما يدور داخل جسمك بعد الولادة مباشرة بعدها نستعرض نصائح بعد الولادة سريعا .

الرحم بعد الولادة مثلا الذي يكون وزنه 900 جرام تقريبا بعد الولادة مباشرة يصغر ويتقلص ليصبح 400 أو 450 جراما في نهاية الأسبوع الأول، وإلي ثلاثة أرباع هذا الوزن في نهاية الأسبوع الثاني، وإلي حوالي 150 جراما في نهاية الأسبوع السادس، ويكون وقتذاك أكبر قليلا مما كان قبل الحمل .

وينهمك جدار الرحم في تصحيح ذاته فيلفظ قطع متنوعة من البطانة والخلايا المنحلة والدم والمواد المخاطية، ويبدأ هذا الإفراز كسائل كثيف أحمر اللون، ثم ينقلب في نهاية الأسبوع الثالث أو الرابع إلي سائل عادم اللون .

ثم يبدأ العضو وعنق الرحم بعملية إصلاح ذاتى، وإزالة ما لحق بهما من تغيرات، وخلال أيام الحمل (وخصوصا الأخيرة) يخرج إفراز قليل من الثديين ويستمر يومين أو ثلاثة بعد الولادة .

في البدء يكون الإفراز أصفر اللون ويسمي اللباء (أو لبن السرسوب حسب بعض الثقافات)، ويفيد الطفل جدا كما لو كان ملينا لأمعائه .

وتبعث الرضاعة النشاط في الثديين فيدران الحليب، ويكبر حجمهما ليصبحا أشد صلابة وأكثر حساسية، وتتألم الأم في أول الأمر من الرضاعة ولكن الألم سرعان ما يزول .

ولا يستبعد أن يتأخر الحيض متي أرضعت الأم وليدها وهذا لا يعني أن الحمل بات غير محتمل بل أنه محتمل في كل حين .

لحمل والولادة تجربة كل امرأة، ولكنها تجربة قاسية مرهقة تستحق بعدها الراحة والترفيه والعمل علي تصحيح ما تبدل فيها وتغير، وبعد شهرين من الراحة والعناية يتسني لها مزاولة كل نشاطها الطبيعي الذي تعودته قبل الحمل .

وللتمارين كما أسلفنا ضرورة ماسة، فمن خلالها تستعيد المرأة رشاقتها وجمالها، مع حرصها علي ما تتناوله من طعام لأنه قبل أي شيء آخر يقرر شكل الجسد .

ويجب عليها أن تأكل ما فيه الغذء الكامل وتضيف إليه بعض الفيتامينات التي يصفها الطبيب، وقد يصف لها عنصر الحديد أيضا .

سريعا، نصائح بعد الولادة

ــ لا تحاولى أخذ أى فيتامينات دون استشارة طبيبك، فخطرها قد يكون أكبر من نفعها .

ــ إذا انتابتك موجة اكتئاب ما بعد الولادة فهذا طبيعى جدا، لا تخجلى من البكاء بصوت عال، ولا تستسلمى للأوهام، حاولى أن تتنقلى بهدوء من غرفة لأخرى وألا تلجأين للسرير على الدوام .

ــ قومى بتدوين كل الأسئلة التى تأتى على بالك فورا حتى لا تنسيها أثناء زيارتك ومراجعتك للطبيب، ربما يكون هناك سؤالا مهما يحدد طريقة التعافى السريع .

ــ الرضاعة الطبيعية فى البداية صعبة جدا وإدرار اللبن قليل، ولكن لا تستسلمى أبدا، فإن تكرار محاولات الإرضاع هى الطريقة الوحيدة لإفراز اللبن الكافى للمولود .

ــ إذا اصبت بالإمساك لسبب أو لآخر حاولى الاعتماد على الملينات الطبيعية، وقد يصف الطبيب زيت اللوز وهو ملين لطيف .

ــ أى تغيرات أو ترهلات على جلد البطن يجب ألا تقلقك، سوف تزول تلقائيا، لن تعود كما كانت ولكنها لن تبقى على ما هى عليه .