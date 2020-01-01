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شاهد الصور : الفنانة درة تبهر متابعيها بفستان زفاف فلسطيني

الإثنين 07 ديسمبر 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الصور : الفنانة درة تبهر متابعيها بفستان زفاف فلسطيني



القاهرة / وكالات /


شاركت الفنانة التونسية درة زروق مجموعة صور لها، وهي ترتدي فستان جديد من درجات (أوف وايت)، وبتطريز تراثي فلسطيني، هذه الإطلالة خصصتها درة لغلاف مجلة (هابرز بازار).

وعلقت درة إطلالتها عبر تطبيق تبادل الصور (انستغرام)، "بإطلالة عروس تزدان بالتطريز الفلسطيني في صور تنشر لأول مرة".

وفي وصف الفستان الفلسطيني، فقد انقسم التطريز إلى مجموعات، الأولى على الطرحة التي تزين الرأس والجزء العلوي من الصدر الذي تركز عليه الكثير من التطريز اليدوي المأخوذ من التراث الفلسطيني، وجاءت أطراف الفتسان مطرزة بنفس الشكل، وجاءت الألوان من درجات البيج ليتوائم من الحرير الأوف وايت.
 

وكتبت :" في هذه الصور الحصرية لهاربرز بازار العربية، تعرض #درة_زروق فستان عروس خلاب يمتاز بالتطريز الفلسطيني من المصممة الفلسطينية نيفين القاضي.
"هذا الفستان تحديداً يحمل رسالة قوية، كان من الضروري أن ترتديه سيدة قادرة على إيصال هذه الرسالة، ولم أجد أجدر من النجمة درة كونها جمعت الثقافة والحضور والجمال معاً"، تقول المصممة التي تؤكد عبر إبداعاتها أن التراث العربي يجب أن يكون حاضراً في مشهد الأزياء العالمية.

#درة #فستان زفاف فلسطيني #نيفين القاضي

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