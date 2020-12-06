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الموت يفجع اللاعب عمرو زكي في والده

الإثنين 07 ديسمبر 2020 02:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الموت يفجع اللاعب عمرو زكي في والده



سما

أعلن عمرو زكي لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الأحد، وفاة والده.

وكتب عمرو زكي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:" البقاء لله وفاة والد عمرو ذكي دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

وتفاعل الكثير من متابعي اللاعب السابق على حسابه بتقديم التعازي والدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة.

البقاء لله.. وفاة والد عمرو زكي. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة.

Posted by Amr Zaky on Sunday, December 6, 2020


وقبل أيام، نشر لاعب نادي الزمالك السابق صورة برفقة والده على سرير المرض بإحدى المستشفيات.

وعلق عمرو زكي على الصورة، مطالبا متابعيه بالدعاء لوالده الذي يمر بوعكة صحية.

#عمرو زكي #الزمالك #نادي الزمالك #وفاة والد عمرو زكي

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