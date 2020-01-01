موعد مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري في دوري أبطال أفريقيا 2020

الخرطوم / سما

أعلنت مصادر رياضية عربية، عن موعد مباراة المريخ السوداني ضد انييمبا النيجيري القادمة في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2020 - 2021، عقب تأهله على حساب منافسه أوتوهو الكونغولي.

وذكرت المصادر الرياضية أن موعد مباراة المريخ السوداني وايمبا النجيري في ذهاب دور الإثنين وثلاثين بأبطال أفريقيا سيكون بتاريخ 23 ديسمبر / كانون أول الجاري، مبينة أنها ستقام بالعاصمة الخرطوم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مباراة الإياب بين بطلي السودان ونيجيريا ستجري يوم الخامس من شهر يناير 2021 على ملعب أنييمبا، منوهة إلى أن موضوع حضور الجماهير من عدمه لم يحسم بعد.

وصعد انيمبا النيجيري إلى دور 32 من المسابقة الأفريقية عقب تفوقه على نظيره رحيمو بطل بوركينا فاسو، في حين بلغ المريخ ذات الدور بعد أداء مميز ضد منافسه الكونغولي وانتصار ذهابا وإيابا عليه.

ولم يحسم بعد مصير ملعبي اللقاء أو القنوات الناقلة التي ربما تنقل على قناة الملاعب الرياضية السودانية وبعض المواقع المحلية والعربية المنصات المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة يوتيوب.

ويأمل الجهاز الطبي والفني لفريق المريخ في عودة لاعبيه المصابين من الرحلة العلاجية قبل مباراة أنييمبا، إذ توجه الرباعي أمير كمال وحمزة داوود والتش وصلاح نمر إلى الإمارات؛ من أجل تلقي العلاج.

يشار إلى أن الأندية السودانية الثلاث (المريخ والهلال والأمل عطبرة) تقدم أداء ونتائج مميزة في البطولات الأفريقية، إذ تمكنت من خطف بطاقة التأهل إلى الأدوار القادمة دون أي صعوبة أمام المنافسين كافة.