انتخابات الكويت..خسارة جميع المرشحات الـ 28 وابرزهن الهاشم ..وفوز الغانم

الكويت/ وكالات/

أفادت مؤشرات أولية لانتخابات البرلمان الكويتي، يوم الأحد، بهزيمة جميع المرشحات ومنهم النائب صفاء الهاشم الشهيرة بعنصريتها وكراهيتها للوافدين بشكل عام والمصريين بشكل خاص.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إنه وفقا للمؤشرات الأولية لانتخابات مجلس الأمة 2020، حيث فاز 50 عضوًا بعضوية المجلس، أبرزهم مرزوق الغانم رئيس المجلس الحالي، فيما كشفت المؤشرات الأولية خسارة صفاء الهاشم، والتي حلت في المركز الـ30 بين مرشحي الدائرة الانتخابية الثالثة، متلقية هزيمة موجعة وساحقة.

وأضافت الصحيفة الكويتية أن المؤشرات أوضحت فوز كل من، حسن جوهر ويوسف فهد الغريب وأحمد الشحومي وحمد روح الدين وعيسى الكندري وعلي عبد الرسول القطان وعدنان عبد الصمد وعبدالله الطريجي وعبدالله جاسم المضف وأسامة الشاهين، في الدائرة الأولى.

وفوز كل من مرزوق الغانم ومحمد المطير وخليل الصالح وحمد المطر وسلمان العازمي وبدر الحميدي وبدر الملا وخالد العنزي وأحمد محمد الحمد وحمد سيف الهرشاني، في الدائرة الثانية.

كما أظهرت النتائج فوز عبد الكريم الكندري وأسامة المناور ومهند الساير وعبد العزيز الصقعبي ويوسف الفضالة وفارس العتيبي وهشام الصالح وسعدون حماد العتيبي ومهلهل خالد المضف وعمار العجمي، في الدائرة الثالثة.

بينما فاز في الدائرة الرابعة شعيب المويزري ومساعد عبد الرحمن المطيرى وفايز غنام المطيري وثامر الظفيري وسعود سعد المطيري ومحمد عبيد الراجحي ومرزوق الخليفة وفرز الديحاني ومبارك الحجرف وسعد الخنفور.

وفي الخامسة، فاز كل من حمدان العازمي وبدر الداهوم ومبارك عبدالله العجمي والصيفي مبارك الصيفي وخالد محمد العتيبي وحمود العازمي وصالح ذياب المطيري ومحمد الحويلة وناصر الدوسري وماجد مساعد المطيري.

يشار إلى أن نظام انتخابات مجلس الأمة الكويتي ينص على تقسيم البلاد إلى 5 دوائر انتخابية، يمثل كل منها 10 نواب، لتشكيل المجلس المكون من 50 نائبًا.

وعرفت صفاء الهاشم لتاريخها الطويل في العنصرية ضد الوافدين والتحريض عليهم من خلال تواجدها بمجلس الأمة الكويتي، في الوقت الذي تؤكد فيه الأسرة الحاكمة على كون الوافدين جزءًا لا يتجزأ من الكويت وذلك لمساهماتهم المستمرة في نهضة البلاد.