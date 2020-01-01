جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 5 ديسمبر 2020

القاهرة / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 5 ديسمبر / كانون أول 2020 في مختلف دوريات كرة القدم العالمية والعربية، بما فيها نهائي كأس مصر بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش.

ويعتبر اللقاء الأبرز في جدول مباريات اليوم، مباراة طلائع الجيش والأهلي بالنهائي، يليه برشلونة وقادش، ريال مدريد ضد إشبيلية بالدوري الإسباني، وكذلك لقاءات الدوري الإنجليزي والألماني والإيطالي.

مباريات اليوم السبت:

موعد نهائي كأس مصر 2020 مباراة الأهلي وطلائع الجيش: الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة في السعودية. تفاصيل اضغط هنا

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم: (بيرنلي ضد إيفرتون، مانشستر سيتي وفولهام، وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد، ليدز يونايتد أمام تشيلسي)

مباريات الدوري الإسباني اليوم: (قادش وبرشلونة، أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد، ريال مدريد وإشبيلية، ليفانتي وخيتافي).

مباريات الدوري الإيطالي اليوم: (انتر ميلان ضد بولونيا، تورينو أمام يوفنتوس، لاتسيو وسبيزيا).

مباريات الدوري الفرنسي اليوم: (باريس سان جيرمان ضد مونبلييه، رين أمام لانس).

مباريات الدوري الألماني اليوم: (آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند، فرايبورغ وبوروسيا مونشنغلادباغ، كولن وفولفسوبرج، أرمينيا بيليفيلد وماينز 05، لايبزيج وبايرن ميونخ).

مباريات الدوري الأردني للمحترفين اليوم: (الوحدات ضد شباب العقبة، الرمثا أمام معان).

مباريات الدوري السعودي اليوم: (ضمك ضد الأهلي الساعة 3:30 بتوقيت الرياض، الباطن والتعاون الساعة 5:35 مساءً، الفيصلي والعين الساعة 5:35).

وفيما يلي في الأسفل قائمة تتضمن مواعيد مباريات اليوم في جميع المسابقات العالمية بما فيها نهائي كأس مصر 2020 بتوقيت مكة المكرمة، فيما موعد مواجهات دوري أبطال أفريقيا الدور التمهيدي بتوقيت القاهرة.