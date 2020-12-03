ملخص أهداف مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي 2020

الرياض / سما

حقق الهلال فوزا مستحقا على الفتح بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جرت اليوم الخميس 3 ديسمبر / كانون أول 2020 على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في الأسبوع السادس من الدوري السعودي.

وسجل أهداف الهلال، عمر خربين (31)، سالم الدوسري (47)، محمد إبراهيم كنو (52)، فيما ألغى حكم اللقاء هدفا لصالح الفتح حينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي؛ بداعي التسلل.

ويغيب الانتصار عن الفتح حينما يواجه الهلال منذ ثماني سنوات متواصلة، إذ كان الفوز الأخير له في دوري زين السعودي للمحترفين موسم 2012 بهدفين مقابل هدف وحيد للزعيم الأزرق.

أما المواجهات التالية، فقد ابتسمت غالبيتها للهلال وإنتهى بعضها بالتعادل الإيجابي والسلبي، لكن الموسم الماضي تعادل الفريقان بثلاثة أهداف لمثلها ذهابا، وتفوق الزعيم إيابا بهدفين مقابل هدف.

ورفع الهلال بهذه النتيجة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين أمام الشباب، في حين بقي رصيد الفتح 10 نقاط بالمركز الرابع بفارق الأهداف أمام الرائد.