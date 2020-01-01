ما هو معنى مصطلح شوقر دادي sugar daddy للشريكين ؟

الرياض / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، معنى مصطلح شوقر دادي "sugar daddy" الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والدول الخليجية، ما أدى إلى مناقشات حادة بين الناشطين والناشطات.

وذكرت مصادر إعلامية أن مصطلح شوقر دادي أصبح يطلق على "البوي فريند أو الصديق الغني" الذي يقوم تلقائنا بمساعدة شريكة حياته على تغطية احتياجاتها المادية ومصروفها الخاص بشكل كامل.

وحسب المصادر، بدأ انتشار استخدام "شوقر دادي" لأول مرة سنة 1917 ميلادي، كمصطلح حول العلاقة بين المرأة والرجل الذي لا يوجد بينهم أي مشاعر من الحب، إنما المصلحة والمال فقط بالدرجة الأولى.





ويكثر استخدام كلمة الشوقر دادي بشكل أكثر حينما يدري الناس بزواج شخص كبير في العمر من فتاة صغيرة أو العكس (الفارق في السن بينهما يكون كبيرا للغاية وغير مبرر)؛ لوجود نقص ما لدى الطرفين.

وأفادت بأن عمر الشوقر دادي غالبا يكون 48 سنة، ويبلغ متوسط راتبه الشهري 176 ألف جنيه سترليني (1,332.79 دولار أمريكي)، علما أنه يختلف عن الشوقر بيبي في المعنى المقصود له والهدف منه.

وتعتبر علاقة الشوقر دادي في المجتمعات العربية غير أخلاقية إلى حد ما وهي ليست منتشرة كما نشاهدها دائما في البلدان الأوروبية التي غالبا ما تُبنى فيها العلاقات بالمصالح ومدى الاستفادة للشريكين.

ويُمكن التعرف على مصطلح الشوقر دادي على أرض الواقع عبر تصفح بعض صفحات الغرائب على مواقع التواصل، مثل خبر زواج شاب عربي بسيدة أجنبية كبيرة في السن، إذ يجمعهما المال بالمقام الأول.