(مرفق الرابط).. تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11 -الاستعلام الحكومي

غزة /سما/

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الأربعاء، رابط فحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية مساعدة 100 دولار للأسر الفقيرة لشهر 11.

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والاثنين الماضي، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أن صرف المساعدات النقدية من المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة سيبدأ يوم الخميس القادم الموافق 03/12/2020 م.

وأوضحت الوزارة أن هناك 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 $ لكل عائلة.

وبينت الوزارة أن من سيستفيد من هذه الدفعة كلا من:

1. من استلم أقل من 15 مرة .

2. من استلم 15 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

3. لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

4. تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين.



ونوهت الوزارة أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.



وأشارت إلى أن عملية الصرف ستكون بإشراف كامل من الجهات المعنية، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الخميس الموافق 03/12/2020 م.

وأوضح السفير العمادي أن 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 $ لكل عائلة.

وشدد العمادي على أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وأكد أيضا أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.