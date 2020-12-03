  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

(مرفق الرابط).. تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11 -الاستعلام الحكومي

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
(مرفق الرابط).. تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11 -الاستعلام الحكومي



غزة /سما/

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الأربعاء، رابط فحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية مساعدة 100 دولار للأسر الفقيرة لشهر 11.

للاطلاع على رابط المنحة القطرية اضغط هنا

والاثنين الماضي،  أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أن صرف المساعدات النقدية من المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة سيبدأ يوم الخميس القادم الموافق 03/12/2020 م. 

وأوضحت الوزارة أن هناك 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 $ لكل عائلة.

وبينت الوزارة أن من سيستفيد من هذه الدفعة كلا من:
1. من استلم أقل من 15 مرة . 
2. من استلم 15 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط. 
3. لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.
4. تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين. 

ونوهت الوزارة أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وأشارت إلى أن عملية الصرف ستكون بإشراف كامل من الجهات المعنية، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الخميس الموافق 03/12/2020 م.

وأوضح السفير العمادي أن 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 $ لكل عائلة.

وشدد العمادي على أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي. 

وأكد أيضا أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

#تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11 #غزة #المنحة القطرية #صرف المنحة القطرية #مستفيدي المنحة القطرية #فحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية #اسماء المستفيدين من المنحة القطرية #رابط فحص المنحة القطرية #المنحة القطرية 2020 #صرف المنحة القطرية 2020 #رابط فحص المنحة القطرية للاسر الفقيرة #قطاع غزة #الاسر الفقيرة #السفير العمادي #محمد العمادي #قطر #فلسطين #منحة قطر 2020 #رابط فحص #رايط منحة قطر #رابط منحة قطر 2020 #رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار #رابط المنحة القطرية #صرف المنحة القطرية بغزة #الية صرف المنحة القطرية 100$ #موعد صرف المنحة القطرية #تسجيل المنحة القطرية #الية صرف المنحة القطرية #رابط فحص اسماء المستفيدين #رابط فحص مستفيدي المنحة القطرية #رابط استعلام منحة الـ100 دولار #الاستعلام الحكومي #رابط الاستعلام الحكومي #الاستعلام الحكومي المركزي #المنحة القطرية شهر 11 #المنحة القطرية الجديدة #المنحة القطرية 100 دولار #فحص المنحة القطرية الجديدة #أخبار المنحة القطرية #أخر أخبار المنحة القطرية #فحص 100 دولار القطرية #اخر أخبار المنحة القطرية اليوم #تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار #رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو .. نائب لبناني يوجه اهانات للشعب الفلسطيني وتحديدا أهالي غزة

الصحة بغزة تصدر بيانا مهما بشأن فحوصات كورونا

وفاة شمس بدران "أسطورة التعذيب" في عهد عبد الناصر.. تعرف على "تاريخه الاسود"

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 24 الرابعة والعشرون (شاهد)

فيديو ..انفجار سيارة في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب

فيديو: وفاة عاملين وإصابة 6 آخرين جراء دهس حافلة لعشرات العمال جنوب بيت لحم

الحايك يحذر: الإغلاق الشامل سيتسبب بتدمير ما تبقى من اقتصاد قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

فتوح يرد على تصريحات الحية بشأن المصالحة الفلسطينية: "محاولة لخداع الرأي العام"

سلطة النقد توضح آلية خصم أقساط قروض الموظفين من المستحقات وراتب شهر 11

المالية: صرف راتب كامل للموظفين عن الشهر الماضي و50% من المستحقات غدا

الصحة: 16 حالة وفاة و2188 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الشيخ: اسرائيل تحول كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى خزينة السلطة