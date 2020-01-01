صورة .. حقيقة خبر وفاة الشيخ يوسف القرضاوي في قطر

الدوحة / سما

كشفت مصادر رسمية، يوم الأربعاء، حقيقة الأنباء المتداولة في بعض المواقع الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، حول وفاة الشيخ يوسف القرضاوي في قطر.

وتداولت العديد من الصفحات على تويتر وفيسبوك، نبأ وفاة يوسف القرضاوي عقب تدهور حالته الصحية؛ متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في إحدى مستشفيات قطر.

بدوره، قال المكتب الإعلامي لعلماء المسلمين على تويتر أن ما يشاع من خبر وفاة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي غير صحيح"، موضحا أنه بعافية وحالة صحية جيدة.

وأضاف المكتب في بيان على تويتر أن الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لا يعاني من أي مشاكل صحية، داعية إلى التأكد من الأخبار قبل ترويجها.

وحث المكتب الإعلامي، الذين يحاولون "إشاعة الأخبار بغرض التشويش على الناس" إلى أن "يتقوا الله في أنفسهم"، مجددة التأكيد على عدم صحة وفاة الشيخ القرضاوي.





يُذكر أن القرضاوي من مواليد المحلة في مصر، ويبلغ من العمر حاليا 94 سنة، وكان رئيسا لاتحاد علماء المسملين العالمي، ولديه العديد من المؤلفات والكتب والأبحاث.

ويعتبر الداعية القرضاوي أحد أكثر الشخصيات الدينية التي تصدر بحقها شائعات في السنوات الأخيرة، إذ تم مؤخرا نفي خبر وفاته من الجهات الرسمية أكثر من 10 مرات.