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موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة في نصف نهائي كأس مصر

الثلاثاء 01 ديسمبر 2020 12:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة في نصف نهائي كأس مصر



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رسمية، عن موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش المقررة اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر / كانون الأول 2020 في نصف نهائي كأس مصر على ستاد برج العرب.

وقالت المصادر الرياضية إن موعد ماتش الزمالك وطلائع الجيش بكأس مصر، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس وبيروت ودمشق وعمان والخرطوم وطرابلس.

ووفقا للمصادر، فإن مباراة الزمالك والطلائع تنطلق الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والمنامة والكويت والدوحة، الرابعة وفق وقت الرباط وتونس، السابعة في أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش:

وينقل لقاء نصف نهائي الكأس بين طلائع الجيش والزمالك، على قناة أون تايم سبورت إتش دي، إذ أنها تجري في وقت يمر الفريق الأبيض بوضع صعب واستثنائي مليء بالتحديات.

وفشل الزمالك في الظفر بلقب دوري أبطال أفريقيا قبل يومين بخسارته ضد غريمه الأهلي، قبل أن يتم حل مجلس إدارته برئاسة مرتضى منصور وتعيين مجلس مؤقت بقيادة أحمد البكري.

وتلقت جماهير الزمالك صدمة جديدة بعد أن تأكد غياب أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي عن موقعة طلائع الجيش رسميا؛ بسبب الإصابة كما تم الإعلان عنه، الأمر الذي أثار شكوكا بشأنهما..

ويرى مراقبون أن الزمالك أقرب إلى الفوز على طلائع الجيش؛ كونه يسعى لملاقاة الفائز من مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري التي تقام اليوم أيضا.، في نهائي الكأس الأسبوع المقبل.

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